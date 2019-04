Otruba ukázal sílu, na jarní klasice ujel všem

Silná zahraniční konkurence a jen tři týmoví parťáci nenaznačovali nic o tom, že by měl Otruba prožít velký den. Po hodině navíc ujela čtveřice Karel Hník, Slovinec Bajc a Poláci Paterski a Janiszewski, která si vypracovala bezmála dvouminutový náskok. Po 120 kilometrech však musel po nepříjemném pádu a zlomenině klíční kosti odstoupit Hník a tempo zbývající trojice opadlo.

Toho využil k útoku Otruba společně s Petrušem z Topforexu a rakouským závodníkem Rabitschem a sjela uprchlíky a Otruba šest kilometrů pře cílem sám zaútočil. „V závěru už bohužel nebyl žádný tým, který by nějak udával tempo, tak jsme s pár závodníky zkusili odjet. V posledním stoupání jsem ještě nastoupil a dal jsem do toho vše,“ popisoval rozhodující okamžiky olomoucký rodák.

Rychle si vytvořil malý náskok, z něhož sice pronásledovatelé postupně ukrajovali, ale nakonec Otruba projel cílem s minimálním odstupem jako první. „V závěru jsem to zkusil, protože jsem cítil příležitost. Náskok byl stále deset patnáct vteřin a bylo to až do cíle dost napjaté. Naštěstí to vyšlo, ale bylo to hodně těsné,“ uvedl pro stájový web.

Hned na prahu sezony si tak připsal výhru v kvalitní mezinárodní konkurenci, jíž cenu zvyšuje i to, že Otruba teprve nedávno oslavil 22 let. „Vítězství ale patří celému týmu, byli jsme v každém úniku. Byl to krásný závod, bylo hezky a nefoukalo,“ užíval si triumf cyklista, který po prvním díle Škoda Cupu vede i pořadí mezi závodníky do 23 let.

Momentky ze závodu Velká Bíteš - Brno - Velká Bíteš.

Právě na něj si myslela stáj TUFO Pardus Prostějov, v redukovaném pořadí ale nakonec skončil Tomáš Bárta druhý, když cílem projel na dvanáctém místě. V hlavní skupině pak nechyběl ani jednatřicátý Karel Tyrpekl a o dvě místa za ním junior Jakub Hník. „Při dělení pelotonu asi čtyřicet kilometrů před cílem zůstali z našich závodníků v jeho hlavní části jen lídři Bárta s Tyrpeklem a junior Jakub Hník. Chtěli jsme tam mít větší zastoupení, přesto jsme měli nakonec závodníka na pódiu a druhé místo se určitě počítá,“ uvedl sportovní ředitel TUFO Pardus Michal Mráček.

Český pohár na silnici pokračuje 21. dubna závodem Kyjovské Slovácko.