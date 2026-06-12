Navrátilec Van Gils vyhrál etapu na Auvergne-Rhone-Alpes, lídr Ineosu spadl

Van Gils vybojoval druhý triumf ve WorldTour ve spurtérském souboji s Norem Tobiasem Johannessenem.
Jako třetí ze skupiny uprchlíků projel cílem se ztrátou šesti sekund Australan Luke Tuckwell rovněž ze stáje Red Bull-Bora hansgrohe a ujal se vedení v průběžném pořadí.
„Tohle je jeden z nejlepších dnů mé kariéry. Vítězství tady je výjimečné. Tenhle region mám moc rád, pochází odtud moje přítelkyně,“ řekl Van Gils, který se tento týden vrátil k závodům poté, co v únoru utrpěl zlomeninu pánve.
Jednadvacetiletý Tuckwell má k dobru 1:12 minuty na druhého Francouze Bruna Armiraila. Z favoritů na celkové vítězství je nejvýše čtvrtý Američan Matteo Jorgenson s mankem 2:34 minuty. Francouzský talent Paul Seixas se posunul na sedmé místo a ztrácí přes tři minuty. Mexičan Isaac del Toro na 10. příčce zaostává o 3:22 minuty.
V posledním sjezdu upadl Brit Oscar Onley, který byl dosud třetí v průběžném pořadí, a do cíle přijel se ztrátou přes 29 minut.
O vítězi závodu, který se dříve jezdil pod názvem Critérium du Dauphiné, rozhodnou víkendové horské etapy.
Tour Auvergne-Rhone-Alpes (WorldTour)
6. etapa (182,3 km)
1. Van Gils (Belg./Red Bull-BORA-hansgrohe) 4:06:34, 2. Johannessen (Nor./Uno-X Mobility) stejný čas, 3. Tuckwell (Austr./Red Bull-BORA-hansgrohe) -6, 4. Torres (Šp./UAE Team Emirates) -13, 5. García (Šp./Movistar), 6. Voisard (Švýc./Tudor) oba -33
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