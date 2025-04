Bidon přilétl z pravé strany silnice a Nizozemce zasáhl přímo do tváře. Naštěstí zachoval duchaplnost a udržel rovnováhu.

Jinak mohl být pád na kostky vážný.

A všechno by možná bylo zase jinak.

I tým Visma–Lease a Bike, doufající v přední umístění Wouta van Aerta, na incident okamžitě zareagoval a odsoudil ho na sociálních sítích. „Házení předmětů na jezdce, kteří ze sebe vydávají všechno, musí okamžitě přestat!“ psal tým Van der Poelova konkurenta.

InfoCiclismo 🇫🇷 #ParisRoubaix @infociclismoo 😠Siempre hay un estúpido en la carretera! 💥Le arrojan un bidón a la cara de 🇳🇱Mathieu Van der Poel en la París Roubaix 2025 #ParisRoubaix https://t.co/iCgvulrHtV oblíbit odpovědět

Vítězný Van der Poel po závodě v rozhovoru pro nizozemskou televizní společnost NOS reagoval velmi emotivně.

„Doufám, že toho člověka identifikují a vznesou obvinění, protože jsem kvůli němu dostal lahví do obličeje v rychlosti 50 kilometrů za hodinu. Bolelo to jako úder kamenem. Ta láhev byla plná, to stačí na to, aby vám takovým úderem zlomili čelist. Tohle přece nemůžeme nechat jen tak plavat,“ prohlásil rozhodně.

„Šlo o pokus o ublížení na zdraví,“ dodal stále rozezleně na následné tiskové konferenci. „Pokud UCI (Mezinárodní cyklistická unie) nepodnikne žádné kroky, uděláme to my sami s týmem. Není to přijatelné. Když po vás vrhají pivo, také to není přijatelné, ale to je jiný příběh. Dnešní incident je něčím, proti čemu musíme podniknout právní kroky.“

Philip Roodhooft, jeho týmový manažer ve stáji Alpecin, sice doufal, že úřady ztotožní viníka, zároveň však poznamenal: „Neměli bychom tomu divákovi věnovat velkou pozornost, protože si ani žádnou takovou pochybnou popularitu nezaslouží. Raději si všímejme, že desítky tisíc lidí oceňují to, co zde Mathieu a další dosahují.“

Wout van Aert, lídr Vismy, se nejprve trápil ve střední fázi Pekla severu, posléze se však rozjel a cílem projel na velodromu v Roubaix na čtvrtém místě.

Není třeba připomínat, že je Belgičanova rivalita s Van der Poelem, prolínající se cyklokrosovými i silničními závody, vskutku mimořádná.

Že rozděluje i jejich velmi početné tábory fanoušků, je také více než patrné.

Ale je to především výsledkově úspěšnější Van der Poel, který nepřízeň svých odpůrců zas a znovu zažívá ve velmi nepříjemné a nepřijatelné formě.

Loni mu jedna fanynka na Paříž–Roubaix strkala za kolo čepici, když do cíle zbývalo 42 kilometrů. Dotyčná byla identifikována a čelila policejnímu vyšetřování.

Vyšetřováni byli rovněž fanoušci, kteří na něj během loňského monumentu Kolem Flander vrhali jakousi tekutinu – podle některých pivo, podle jiných moč.

Také v prosinci 2023 na cyklokrosovém závodě Světového poháru v Hulstu jeden z fanoušků dosvědčil, že byl van der Poel na trati polit močí.

Letos pro změnu došlo k incidentu na belgické worldtourové klasice E3, kde na Nizozemce plivl divák.

A ještě před hozením bidonu byl v neděli na trati Paříž–Roubaix opět opakovaně poléván pivem.