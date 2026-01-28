Van der Poel s van Aertem v Ostravě? Organizátoři musejí nejdřív sehnat peníze

Jenže na uspořádání takové akce potřebují organizátoři nejméně 12 milionů korun, z čehož tři a půl milionu stojí licence.
„Předpokládám, že těch milionů budeme muset mít víc,“ přiznává Šťastný. „Už teď mi z toho jde hlava kolem. Začíná mi docela hezký rok, budu lítat, shánět peníze a přemlouvat lidi ke spolupráci.“
Hrozí, že by se Světový pohár v Ostravě nejel? „Ano, ale tak to je vždy, když něco pořádáte. Za náš organizační tým mohu říct, že uděláme maximum, aby tady Světový pohár byl,“ odpověděl Šťastný. „Máme za sebou silnou firmu, která do toho jde s námi, a doufám, že nám pomůže i město a kraj.“
|
Van der Poel dvakrát píchnul, přesto má 50. triumf. Zemanová byla pátá
Mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná potvrdila, že zástupci spolku Tacyklistika je informovali, že získali pořadatelství této akce. „Organizátoři o dotaci nežádali v řádném termínu v rámci vyhlášených dotačních programů, protože se o tomto faktu dozvěděli až po datu příjmu žádostí,“ uvedla Pokorná. „Jednání o poskytnutí mimořádné dotace na tuto akci ze strany města jsou v samotném počátku a dosud jsme nedostali ani písemnou žádost o konkrétní finanční spoluúčast města.“
Každopádně vše včetně rozpočtu závodu Světového poháru bude o to náročnější, jelikož má jít o večerní závod. „Potřebujeme celý areál dosvítit, což s sebou nese řadu úskalí,“ upozornil Šťastný. „V minulosti se sice v areálu za tmy konal závod v běhu na lyžích, ale trať byla výrazně kratší a světla se odrážela od sněhu.“
Proč se pořadatelé rozhodli pro večerní klání? „Jediný Světový pohár, který se jezdí v noci, je v belgickém Diegemu. A požadavek, aby tomu tak bylo i u nás, vzešel od promotéra,“ řekl Šťastný. „Důvod je prostý – abychom tady v republice mohli mít dva závody svěťáky, musíme je vměstnat do jednoho víkendu.“
|
Cyklokrosařka Zemanová zakončila Světový pohár životním druhým místem
Tradičním dějištěm Světového poháru v Česku je Tábor, ten je od Ostravy zhruba 400 kilometrů.
„Takže pokud by se jelo v sobotu v Táboře a v neděli u nás, byl by problém s přesunem,“ upozornil Šťastný. „V Belgii, když dělají dva závody přes víkend, mají vše na pětníku, okolo Bruselu. U nás je to složitější i vzhledem k přesunu týmu, který staví a bourá tratě.“
S nápadem udělat víkendový dvojzávod podle Šťastného přišel šéf cyklokrosové sekce Petr Balogh. „A když jsme probírali návaznost s Táborem, lidé, kteří pořádají Flanders Classics v Belgii, nám řekli: Co kdybyste zkusili udělat noční závod? A to se mi hned rozsvítilo,“ usmál se Šťastný. „Takže nejprve se v pátek pojede u nás a v neděli v Táboře.“
Vítěz lednového mistrovství republiky Kryštof Bažant si dokáže Světový pohár v Dolních Vítkovicích představit. „A pokud to bude noční závod, jak jsem slyšel, tak by to v tom průmyslovém prostředí bylo hodně zajímavé,“ řekl.
Ženské mistryni republiky Kristýně Zemanové se líbí spojení ostravského závodu s tím tradičním v Táboře. „Bylo by suprové mít dva svěťáky doma,“ podotkla. „Přeju ostravským pořadatelům, aby se jim to podařilo, ale nedovedu si představit, jak bychom se tady do terénu nahrnuly všechny, tedy šedesát sedmdesát holek, co jezdí Světový pohár.“
Šťastný je přesvědčený, že s průjezdností okruhu, který má mít kolem 2 700 metrů, problém nebude.
„Máme představu, jak trať provzdušnit, aby byla v některých místech širší. Úvodní část, která je tam výrazně namotaná, bude jednodušší, ale ne na úkor obtížnosti. Úprava bude nutná i kvůli tomu, že čekáme větší zájem diváků,“ upozornil. „Na mistrovství republiky přišlo řádově několik stovek lidí, při Světovém poháru by jich mohlo být až deset tisíc. Tak tomu bývá v Táboře. Otázka je, co to udělá u nás.“