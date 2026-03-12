Van der Poel ovládl už druhou etapu, lídrem Tirrena-Adriatika je ale Pellizzari

Jednatřicetiletý van der Poel byl po 213 kilometrech v cílovém městě Martinsicuro nejrychlejší ve spurtu třináctičlenné skupiny. Navázal na úterní triumf a znovu potvrdil dobrou formu před blížícím se monumentem Milan-San Remo, na jehož obhajobu loňského vítězství se na italských silnicích připravuje.
|
Další konkurence pro Česko. Start Tour v roce 2029 chce hostit také Německo
Desátý dojel ve skupině Mexičan Isaac del Toro a přišel o modrý dres lídra, neboť Pellizzari dostal bonifikaci za druhé místo. V čele průběžného pořadí má nyní člen týmu Red Bull-Bora-hansgrohe před del Torem dvousekundový náskok.
Pavel Bittner po středečním desátém místě obsadil 59. pozici s odstupem půldruhé minuty, Jakub Otruba dojel na 66. příčce.
Cyklistický etapový závod Tirreno-Adriatico (WorldTour)
4. etapa (213 km): 1. Van der Poel (Niz./Alpecin-Premier Tech) 4:51:40, 2. Pellizzari (It./Red Bull-Bora-hansgrohe), 3. Johannessen (Nor./Uno-X Mobility), 4. Champoussin (Fr./XDS Astana Team), 5. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike), 6. Healy (Ir./EF Education-EasyPost) všichni stejný čas, ...59. Bittner (ČR/Picnic PostNL) +1:30, 66. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) +1:43.
Průběžné pořadí: 1. Pellizzari 15:27:00, 2. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) +2, 3. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-hansgrohe) +21, 4. Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) +34, 5. Healy +39, 6. Vendrame (It./Jayco AlUla) +42, ...58. Bittner +5:04, 70. Otruba +6:48.