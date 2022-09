Van der Poela v noci před startem zatkli, hromadný závod na MS pak vzdal

Podle informací belgické stanice Sporza vznikl celý incident poté, co děti hned několikrát klepaly na dveře Van der Poelova hotelového pokoje. Jedna z největších hvězd současné cyklistiky, která měla aspirovat na medaile v dnešním závodě s hromadným startem, se s nimi následně dostala před jedenáctou hodinou večer do hádky. Vše nakonec musela řešit přivolaná policie.

„Ano, je to pravda. Došlo k malému sporu, který se týkal hlučných sousedů. A tady jsou opravdu přísní,“ uvedl Van der Poel, jenž se podle svých slov dostal zpátky do pokoje až kolem čtvrté hodiny ranní.

Odmítl však, že by došlo k jakémukoliv fyzickému kontaktu. Podle zpráv policie do jedné z dívek strčil a ta si údajně při pádu poranila loket, což byl podle všeho také hlavní důvod, proč byla policie do hotelu přivolána. Van der Poel byl po zatčení propuštěn na kauci, celá věc tím ale pro něho nekončí. V úterý ho čeká soud.