Smolař Van Aert, prohrál na posledních metrech. Ukončí trápení na Flandrech?

Před dvěma lety tvrdě spadl ve sjezdu před nájezdem na Kanarieberg. Zlomil si klíční a hrudní kost i sedm žeber, čímž přišel o start na Flandrech i Roubaix. I proto pak pořadatelé tento nebezpečný úsek raději z itineráře vyřadili.
Loni byl Van Aert v úniku se třemi týmovými kolegy – situace, ze které se snad nedá prohrát. Jenže s nimi vepředu byl i Američan Neilson Powless, který nakonec Belgičana na cílové rovince ve Waregemu porazil.
A letos? Ještě krutější scénář.
Poprvé zaútočil už 79 kilometrů před páskou, ale ujet pelotonu nedokázal. Rozhodující moment přišel na Eikenbergu, kde Van Aert drtivě nastoupil a na vrcholu stoupání, 40 kilometrů před cílem, dostihl vedoucí dvojici Niklas Larsen a Roman Grégoire. Na posledním kopci dne Nokere pak setřásl i Larsena a s drobným náskokem pokračoval osamoceně.
|
Rok a půl od šoku. Změna nikde. Proč se bezpečnost v pelotonu nezlepšila?
Jenže z pelotonu vystřelil Filippo Ganna a svým neúprosným časovkářským tempem se postupně přibližoval. Na cílovou rovinku najížděl Van Aert ještě na čele, přesto vedení neudržel. Ganna se přes něj zhruba 200 metrů před cílem přehnal a slavil.
„Pořád jsem věřil, že můžu vyhrát, dokonce i v poslední zatáčce. Proto jsem se ani neohlížel. Na konci jsem už byl ale úplně vyřízený a nemohl jsem zareagovat,“ řekl zklamaně po závodě. „Bylo by lepší, kdyby byl cíl o 150 metrů dřív,“ dodal s hořkou ironií.
Přitom nejde jen o generálku na druhý monument sezony – Kolem Flander. V klíčových závodech a v důležitých momentech mu do cesty snad pokaždé něco vstoupí. I když je Belgičan každou sezonu jedním z hlavních favoritů, nikdy nevyhrál ani jeden z dlážděných monumentů.
Stačí si vybavit rok 2022, kdy ho o Flandry připravil pozitivní test na covid jen pár dní před startem. O rok později pak pro změnu skončil na Paříž-Roubaix třetí po defektu na rozhodujícím úseku Carrefour de l’Arbre, zatímco van der Poel v obou případech slavil.
Navíc musel překonat řadu vážných zranění, počínaje těžkým pádem při časovce na Tour de France 2019, kde se v zatáčce zachytil o bariéru. Tehdy mu dokonce hrozilo, že se k cyklistice už nikdy nevrátí.
V roce 2024 přišel další těžký pád na Vueltě, když v šestnácté etapě vylétl při sjezdu po mokré silnici a musel předčasně ukončit sezonu. Letos si hned třetího ledna před domácím Světovým pohárem v Zonhovenu zlomil kotník a přišel o zbylá cyklokrosová klání.
|
Ještě blíž Pantanimu. Jacquelin překvapuje přestupem: z biatlonu se vrhá na cyklistiku
Na Strade Bianche dojel po návratu desátý, pak dorazil skvěle připravený na Milán-San Remo, ale opět ho zastavil pád před nájezdem na klíčovou Cipressu, kde na rozdíl od Pogačara musel měnit kolo a na čelo pelotonu se už nestihl vrátit. Přesto v závěru dokázal pláchnout stíhající skupině a dojet si pro třetí místo. „Nohy mi jely velmi dobře. Bohužel jsem je musel vyčerpat při dotahování ztráty,“ posteskl si.
A před týdnem na flanderských polích (dříve Gent-Wevelgem)?
Po dlouhé době bojoval s van der Poelem, ale hvězdné duo peloton pohltil pouhý kilometr před finišem a o vítězství tak bojovali sprinteři, z nichž měl nejvíce sil Jasperem Philipsenem.
Loni to přitom vypadalo, že své prokletí konečně prolomil, když na Giru se po devíti měsících konečně dočkal vítězství v deváté etapě po prašných toskánských cestách. V cílové Sieně poté se slzami objímal manželku a děti.
„Úžasné. Je nepředstavitelné, jak moc pro mě triumf znamená,“ zalykal tehdy štěstím. I proto se letos po pěti letech na Strade Bianche vrátil.
O jeho nepohodě se v cyklistických kruzích spekuluje už dlouho. Loni se mluvilo o přetrénování, ztrátě sebevědomí či náročném osobním životě – o tom, jak není snadné trávit čas s rodinou a synem ve školních letech a zároveň se plně soustředit na trénink.
|
Budíček nad ránem, čtyřicet ve stínu i divá zvěř. Stošek o nejtěžším bikerském klání
Onen fakt navíc umocňuje i to, že van der Poel a Pogačar padají méně, což je samozřejmě zásluhou skvělé techniky ovládání kola, ale i závodnického štěstí, které v cyklistice občas potřebujete.
Letos se například na Omloop Nieuwsblad van der Poel jen těsně vyhnul padajícímu Ricku Pluimersovi, Pogačar se zase loni bleskově oklepal z pádu na Strade Bianche. Navíc téměř nikdy nejsou nemocní.
Těžko si představit, co by se dělo, kdyby věci byly jinak. Před pěti lety se zdálo, že Van Aert a van der Poel se v každé klasice utkají kolo na kolo. Jejich souboje se táhly už od juniorských kategorií v cyklokrosu. Jenže zatímco Nizozemec vyhrál už osm monumentů, Belgičan má na kontě stále jen jediný triumf ze San Rema před šesti lety. Kvůli všem zmíněným problémům se do role největšího vyzyvatele místo něj pasoval právě Pogačar.
Zatímco pro oba je mnohdy až zdánlivě snadné dojet si pro vítězství, pro Van Aerta je to většinou ukázka tvrdé dřiny – jako naposledy v závěrečné etapě Tour vedoucí přes Montmartre v Paříži.
Přestože má za sebou další smolné dny, už v neděli se postaví opět na start toho vůbec největšího a nejdůležitějšího závodu, jaký pro Belgii je. A kdy jindy by měl vyhrát slavné Ronde než právě letos? Po všech těch trablích by byl triumf v závodě Kolem Flander pro Wouta Van Aerta zřejmě tím největším zadostiučiněním.