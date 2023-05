Ukrajinská cyklistika je zdevastována. Vzdát se? To není styl hrdého národa

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Jurij Makalis je sportovní fotograf a vášnivý amatérský cyklista. Ještě před dvěma lety by každé druhé slunečné jarní odpoledne trávil jednoduše. Sedl by si v ukrajinské Oděse do kavárny Tour de France, klábosil by o cyklistice, sledoval nejprestižnější závody.