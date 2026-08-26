Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nikdy bych si nemyslel, že můžu jet Grand Tour. Teď je ale vše jinak, ví talent Ježek

Alžběta Marešová

Fotogalerie30 Premium

Václav Ježek na startu etapy Czech Tour | foto: Czech Tour / Jan Brychta

Kdo nesleduje poctivě cyklokros, možná neměl až do letoška o jednadvacetiletém Václavu Ježkovi ani tušení. Teď už ale není možné jméno mladoboleslavského cyklisty přehlédnout. Na silnici způsobil hotový šok, když ovládl květnové Kolem Řecka, dojel pátý na mistrovství republiky, sedmý na Czech Tour a jako první Čech jen pár dní zpátky vyhrál West Bohemia Tour. A jeho talent nezůstal bez povšimnutí.

„Hned po Řecku mě začaly kontaktovat první týmy,“ prozrazuje Ježek, který letošní sezonu tráví v hradeckém Kasperu. „Na tu příští už mám podepsáno do zahraničí. Víc podrobností zatím říct nesmím.“

I bez vyzvídání nového angažmá je témat k hovoru dostatek.

O pozadí jeho raketového vzestupu, výhledech do budoucna nebo vyrůstání s tatínkem–trenérem. „Ale nemám v hlavě jen převodník,“ zdůrazňuje s úsměvem.

Cyklistika se u nás doma řešila prakticky pořád. Zkusili jsme dokonce zavést pravidlo, že od určité hodiny bychom neměli kolo probírat, ale to se vůbec nechytlo.

Tento článek je součástí iDNES Premium

Čtěte víc za 49 Kč měsíčně

  • Investigativu od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Reportáže a rozhovory s osobnostmi

49 Kč/měsíc

Získat iDNES Premium
Nabídka platí pro nové předplatitele.
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Ledecká si na dovolené hrála na mořskou pannu. Nádherná! žasnou fanoušci

Ester Ledecká

Ester Ledecká si před návratem do plného tréninkového nasazení dál užívá léto u moře. S fanoušky na sociálních sítích se nyní podělila o záběry z potápění a s nadsázkou naznačila, že si pod vodou...

Haaland je po velké proměně k nepoznání. Fanoušci podezřívali umělou inteligenci

Erling Haaland

Viking shodil svou pověstnou hřívu. Norský fotbalista Erling Haaland v neděli dopoledne zaskočil fanoušky, když ukázal nový sestřih. Dlouhé blonďaté vlasy jsou pryč, hvězda Manchesteru City se...

Berger šokoval novou vizáží. Fanoušci si ho spletli s Pavlem Nedvědem

Bývalý fotbalista Patrik Berger

Dlouhé vlasy, oblek a návrat o několik desítek let zpět. Bývalý český fotbalový reprezentant Patrik Berger překvapil fanoušky výraznou proměnou. Na sociálních sítích se ukázal s pořádným hárem, které...

OBRAZEM: Móda od Armaniho i odvážné varianty. Jaké dresy mají kluby v zahraničí?

Dresy

Někteří sází na osvědčenou klasiku, jiní se i do domácích dresů snaží vdechnout krapet inovace. Zato s alternativními sadami se experimentuje skoro pokaždé. Podívejte se na výběr dresů největších...

Mistryně světa čelí od kolegyně kritice za odvážné fotky. Vždyť dělá to samé, reaguje

Atletka Anastazja Kuśová

Juniorská mistryně světa v atletice Anastazja Kuśová se ocitla pod palbou kritiky bývalé polské sprinterky Anny Kiełbasińské. Té se nelíbí způsob, jakým si devatenáctiletá sportovkyně buduje image na...

Sparta přivádí zajímavé jméno. Někdejší naději Liverpoolu vychvaloval i Klopp

Luke Thomas z Leicesteru na zemi za dres tahá Ki-Jana Hoevera z Wolverhamptonu.

Další letní posilou sparťanských fotbalistů se stal obránce Ki-Jana Hoever. Čtyřiadvacetiletý nizozemský pravý bek se surinamskými kořeny přestoupil na Letnou z anglického druholigového...

26. srpna 2026

Daněk pomohl k nevídanému obratu Lince. Poprvé si Ligu mistrů zahraje i Sabah Baku

Velký večer, LASK Linec smazal manko 0:3 a postoupil přes Celtic do Ligy mistrů.

Tenhle večer si budou pamatovat setsakramentsky dlouho. Letos na jaře vyhráli fotbalisté LASK Linec rakouskou ligu po dlouhých 61 letech, k tomu přidali i triumf v domácím poháru. A teď je vůbec...

25. srpna 2026  21:38,  aktualizováno  26. 8.

Nikdy bych si nemyslel, že můžu jet Grand Tour. Teď je ale vše jinak, ví talent Ježek

Premium
Václav Ježek na startu etapy Czech Tour

Kdo nesleduje poctivě cyklokros, možná neměl až do letoška o jednadvacetiletém Václavu Ježkovi ani tušení. Teď už ale není možné jméno mladoboleslavského cyklisty přehlédnout. Na silnici způsobil...

26. srpna 2026

Kvalifikace US Open 2026 online: Program, výsledky, Češi

Laura Samson v utkání prvního kola na turnaji WTA v Praze.

Kvalifikace pro tenisové US Open se hraje od 24. do 27. srpna 2026, účastní se jí celkem 10 českých nadějí. Podívejte se na program, výsledky a kde sledovat zápasy živě.

25. srpna 2026  23:35

US Open 2026 - smíšená čtyřhra: Hráči, program a výsledky, Češi

Italský pár Sara Erraniová a Andrea Vavassori se jako debloví specialisté...

Už druhý rok v řadě je smíšená čtyřhra na US Open jiná než na ostatních grandslamech. Hraje se v době kvalifikace (letos od 24. do 26. srpna 2026), účastní se ji také hvězdní hráči dvouhry a má...

25. srpna 2026  23:31

Volejbalistky mají jisté osmifinále ME! V Brně si poradily s Ukrajinou

České hráčky porazily Ukrajinu ve skupinovém zápase na domácím mistrovství...

České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistily postup do osmifinále. Po vítězství 3:1 nad Ukrajinou si připsaly do tabulky skupiny B třetí tříbodovou výhru a už nemohou skončit mimo...

25. srpna 2026  21:18,  aktualizováno  21:53

ME ve volejbale žen 2026: Program zápasů, skupiny, kdy hrají Češky

Úvodní utkání české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy v Brně proti...

Mistrovství Evropy ve volejbale žen se po 29 letech vrací do České republiky, která turnaj naposledy hostila v roce 1997. Skupina B se odehraje v Brně. Společně s Českem pořádají šampionát také...

25. srpna 2026  21:02

Čeští volejbalisté nestačili na Bulhary. V přípravě před MS jim jasně podlehli

Čeští volejbalisté mají radost z povedené akce.

Čeští volejbalisté v přípravném utkání před zářijovým evropským šampionátem prohráli v Bulharsku s domácími vicemistry světa 0:3 po setech 21:25 a dvakrát 19:25. Dodatečnou čtvrtou sadu, kterou zápas...

25. srpna 2026  20:44

Menšík s Muchovou jsou na US Open v semifinále mixu, Siniaková vypadla

Karolína Muchová a Jakub Menšík během prvního kola smíšené čtyřhry na US Open.

Jakub Menšík s Karolínou Muchovou postoupili na tenisovém US Open do semifinále smíšené čtyřhry. Nejprve porazili Marcela Arévala s Kristinou Mladenovicovou, poté zdolali Tommyho Paula s Emmou...

25. srpna 2026  20:35

Zlín konečně zvítězil, s domácím pohárem se loučí Ústí. Postup slaví také Bohemians

ilustrační snímek

Fotbalisté Zlína slaví na šestý pokus první soutěžní výhru v nové sezoně. V úterý odpoledne porazili ve 2. kole domácího poháru třetiligový Uničov 2:0, na vítězství se ale nadřeli. Slaví i další...

25. srpna 2026  19:46,  aktualizováno  20:07

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Salah, Lukaku a další. Proč najednou mizí hvězdy do Turecka ve velkém?

Premium
Mohamed Salah v dresu Trabzonsporu.

Pro někoho možná jen další krátkodobý výstřelek. Pro jiné nový trend, který rozhodně stojí za pozornost. Turecko a jeho hvězdné léto upoutalo fotbalový svět. Náhoda? Promyšlený plán? Nebo spíš jen...

25. srpna 2026

4. etapa Vuelty 2026: Trať, profil a favorité horské zkoušky v Andoře

Tadej Pogačar (v červeném) a další cyklisté na startu druhé etapy Vuelty

4. etapa letošní Vuelty zavede v úterý 25. srpna peloton do horského knížectví Andorra. Na extrémně krátké trase dlouhé necelých 105 kilometrů čeká na jezdce brutální porce téměř 3 000 výškových...

25. srpna 2026  19:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.