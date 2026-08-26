Nikdy bych si nemyslel, že můžu jet Grand Tour. Teď je ale vše jinak, ví talent Ježek

„Hned po Řecku mě začaly kontaktovat první týmy,“ prozrazuje Ježek, který letošní sezonu tráví v hradeckém Kasperu. „Na tu příští už mám podepsáno do zahraničí. Víc podrobností zatím říct nesmím.“
I bez vyzvídání nového angažmá je témat k hovoru dostatek.
O pozadí jeho raketového vzestupu, výhledech do budoucna nebo vyrůstání s tatínkem–trenérem. „Ale nemám v hlavě jen převodník,“ zdůrazňuje s úsměvem.
Cyklistika se u nás doma řešila prakticky pořád. Zkusili jsme dokonce zavést pravidlo, že od určité hodiny bychom neměli kolo probírat, ale to se vůbec nechytlo.