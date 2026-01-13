Ježek ukončil cyklokrosovou sezonu, kvůli kolenu se nezúčastní ani MS

Ježek na podzim vyhrál celkové hodnocení Českého poháru, v němž předčil dlouholetou domácí jedničku Michaela Boroše. Na mistrovství Evropy skončil ve třiadvacítce pátý. O víkendu obsadil druhé místo na mistrovství republiky, které při Borošově absenci vyhrál Kryštof Bažant.
„Bohužel jsem se od vánočního turné potýkal s bolestí kolene, kvůli které jsem dlouho váhal, zda vůbec startovat na mistrovství republiky. Zároveň jsem věděl, že vzhledem k přestupu do nového týmu Kasper Crypto4me bude tento závod mým posledním v barvách Brilonu. Volba byla tedy jasná. Kvůli bolesti kolene vím, že v tento moment nejsem schopný podávat výkony, které bych od sebe očekával. Rozhodl jsem se proto sezonu předčasně ukončit a dát tělu čas na zotavení,“ uvedl na instagramu Ježek.
Do konce sezony zbývají odjet tři závody Světového poháru a mistrovství světa v nizozemském Hulstu.