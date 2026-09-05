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Vacek je blízko celkovému triumfu. ZLM Tour vede i před závěrečnou etapou

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  17:14

Mathias Vacek v barvách stáje Lidl během závodu Kolem Německa | foto: CTK / imago sportfotodienst / Carla Hilger Profimedia.cz

Cyklista Mathias Vacek vede před závěrečným dnem ZLM Tour v Nizozemsku o 39 sekund a má na dosah premiérový triumf v celkové klasifikaci etapového závodu. Čtyřiadvacetiletý jezdec stáje Lidl-Trek, který ovládl úvodní časovku i druhou etapu, bude v neděli hájit žlutý dres lídra na rovinaté 182,7 km dlouhé trati v okolí Waalwijku.

Záda mu navíc v průběžném hodnocení kryje týmový kolega Němec Max Walscheid.

Čtyřiadvacetiletý Vacek v závěru sobotní etapy pomáhal diktovat tempo v čele pelotonu, který nakonec marně stíhal kvarteto uprchlíků. V posledních kilometrech alespoň stejně jako v pátek rozjel závěrečný spurt pro Walscheida, který v souboji prvních pronásledovatelů nestačil jen na domácího Dannyho van Poppela. Za vítězným Lionelem Taminiauxem zaostali o sedm sekund.

Vacek dál vede ZLM Tour, Walscheid se mu vítězstvím v etapě přiblížil

Úřadující český šampion v časovce i závodu s hromadným startem dojel v poklidu na 33. místě se ztrátou jedenácti sekund na vítěze. Jeho náskok před Walscheidem v celkovém hodnocení závodu třetí nejvyšší kategorie kalendáře UCI zůstal 39 sekund, třetí Nizozemec Axel van der Tuuk zaostává za Vackem už o více než minutu.

Cyklistický závod ZLM Tour

4. etapa (210,2 km)

1. Taminiaux (Belg.) 4:40:32, 2. Rasenberg (Niz.) stejný čas, 3. D. Van der Tuuk (Pol.) -3, 4. Flynn (Brit.) -4, 5. Van Poppel (Niz.), 6. Walscheid (Něm.) oba -7, ...33. Vacek (ČR) -11.

Průběžné pořadí: 1. Vacek 13:22:43, 2. Walscheid -39, 3. A. Van der Tuuk -1:06, 4. T. Van Dijke -1:08, 5. M. Van Dijke (všichni Niz.) -1:29, 6. Álvarez (Šp.) -2:08.

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