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Vacek drží na závodě Kolem Švýcarska bílý dres. Třetí etapě vládl Narváez

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  19:05
Deštivou 3. etapu závodu WorldTour Kolem Švýcarska vyhrál ve spurtu dvojice uprchlíků ekvádorský cyklista Jhonatan Narváez. Český reprezentant Mathias Vacek dojel s ostatními favority v hlavním poli a udržel průběžné čtvrté místo a bílý dres nejlepšího mladého jezdce.
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Jhonatan Narváez se raduje z vítězství ve 3. etapě závodu Kolem Švýcarska. | foto: AP

Narváez po 157 kilometrech ve finiši v Bad Ragaz porazil Belgičana Xandra Meurisse, s nímž jel v úniku více než sto kilometrů. Devětadvacetiletý člen týmu UAE Emirates-XRG si připsal 19. vítězství kariéry a potvrdil úspěšný návrat do pelotonu poté, co si v lednu zlomil obratel. Po vynechaném jaru už Narváez vyhrál tři etapy na Giru d’Italia.

Dojezdem v hlavním poli si pojistil celkové vedení Narváezův týmový kolega Tadej Pogačar, jenž se oblékl do žlutého dresu po triumfu v první etapě. Hvězdný Slovinec má velký náskok 2:50 minuty před Ekvádorcem Richardem Carapazem.

Vacek skončil ve 2. etapě Kolem Švýcarska po stíhací jízdě s Pogačarem šestý

Vacek, jenž byl v minulých etapách pátý a šestý, na Pogačara ztrácí 4:16 minuty. V sobotu bude moci čtyřiadvacetiletý člen stáje Lidl-Trek zaútočit na další kvalitní výsledek v rovinaté časovce o délce 23,7 km. V neděli tradiční generálka na Tour de France vyvrcholí královskou etapou s téměř 4 500 výškovými metry a dvojím přejezdem Col de la Croix.

Kolem Švýcarska (WorldTour) - 3. etapa (157,4 km)

Cyklistický etapový závod

1. Narváez (Ekv./UAE Emirates-XRG) 3:34:46, 2. Meurisse (Belg./Pinarello-Q36.5), 3. Cort (Dán./Uno-X Mobility), 4. Van den Berg (Niz./EF Education-EasyPost), 5. Van der Poel (Niz./Alpecin-Premier Tech), 6. Strong (N. Zél./NSN), ...29. Vacek (ČR/Lidl-Trek) všichni stejný čas, 93. Hirt (ČR/NSN) +1:28.

Průběžné pořadí: 1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 10:29:52, 2. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) +2:50, 3. Bagioli (It./Lidl-Trek) +3:07, 4. Vacek +4:16, 5. Pickering (Brit./Jayco AlUla) +4:41, 6. McNulty (USA/UAE Emirates-XRG) +4:44, ...78. Hirt +31:52.

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