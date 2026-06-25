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Vacek dominoval časovce i bez computeru. Vůbec mi nevadilo, že ta čísla nevidím, říká

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  21:09
Mathias Vacek ze stáje Lidl-Trek vyhrál letos potřetí za sebou časovku na MČR.

Mathias Vacek ze stáje Lidl-Trek vyhrál letos potřetí za sebou časovku na MČR. | foto: ČTK

Mathias Vacek (uprostřed) potřetí v řadě ovládl časovku na MČR. Vlevo stříbrný...
Mathias Vacek ze stáje Lidl-Trek vyhrál letos potřetí za sebou časovku na MČR.
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Na startu nebylo většího favorita a Mathias Vacek to suverénně potvrdil. Dlouhou osmačtyřicetikilometrovou časovku proměnil ve svou show, a to i přesto, že polovinu trasy jel bez computeru na řídítkách. „V druhé půlce už jsem věděl, jaké jet tempo. Nakonec mi ani nevadilo, že ta čísla nevidím,“ smál se čtyřiadvacetiletý cyklista poté, co se na národním mistrovství už potřetí v řadě oblékl do dresu s trikolorou.

Když na závěr čtvrtečního programu sjížděl z rampy na Masarykově náměstí v Uničově, málokdo věřil, že českým mistrem bude někdo jiný. Vždyť minulý týden bojoval s Tadejem Pogačarem o etapu na závodě Kolem Švýcarska právě v jízdě proti času a navrch přidal třetí místo v celkovém pořadí.

Vacek je v životní formě a domácí šampionát to jen potvrdil. Jezdec Lidl-Treku kraloval a na každém mezičasu postupně navyšoval svůj náskok. Celou trať nakonec prosvištěl v průměrné rychlosti 52,8 km/h, cílové hodiny zastavil na hodnotě 54:32 minuty a druhému Jakubu Otrubovi nadělil minutu a 43 sekund.

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„Je to pro mě ideální test formy před Tour de France. Z doprovodného auta jsem měl hned od první otočce zprávy, že mám docela velký náskok. Pak už šlo hlavně o to, abych si dobře rozvrhl síly, držel nastavené tempo a zbytečně to někde nepřepálil. Samozřejmě vás to obrovsky motivuje, když víte, že jedete na čele a ten odstup neustále narůstá. Jsem rád, jak to dneska dopadlo,“ líčil poté v cíli.

Mathias Vacek (uprostřed) potřetí v řadě ovládl časovku na MČR. Vlevo stříbrný Jakub Otruba, vpravo bronzový Petr Kelemen.

Co říkáte na to, že se zase jela takhle dlouhá trať? V sezoně se už jezdí spíše kratší časovky, jak to vnímáte vy?
Mistráky si hodně cením a neberu je na lehkou váhu. Vím, že je to náročné jako každý jiný závod, třeba tady není konkurence tak velká jako ve World Tour, ale k ostatním závodníkům mám velký respekt a poctivě se připravuju. Nikdy nejdu na start s tím, že je něco samozřejmost.

Během závodu pak kolovalo, že jste ztratil computer, co se stalo?
Po průjezdu do druhého kola jsem ztratil na kostkách computer. Nějak mi to nevadilo, spíš jsem doufal, že se najde. V druhé polovině už jsem zhruba věděl, jaké mám jet tempo, a vůbec mi nevadilo, že ta čísla nevidím. Jel jsem na pocity.

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Strávit v tomhle úmorném horku přes padesát minut v časovkářském posedu muselo bolet. Řešil jste to nějak?
Ne, to ne. Když člověk trénuje na koze (časovkářský speciál) odjezdí si na ní hodiny, tak si postupně na ten posed zvykne. A já už mám něco na tom najeto. Před Tour de France jsem na tu pozici zvyklý. Byl to dobrý test, že jsem na kole srovnaný a dlouhá časovka mi nevadí.

Mathias Vacek ze stáje Lidl-Trek vyhrál letos potřetí za sebou časovku na MČR.

Minulý týden jste předvedl fenomenální představení na Okolo Švýcarska, v časovce jste dokonce v polovině vedl a nakonec ztratil na Pogačara jen necelých jedenáct sekund. Cítíte se nejlépe v kariéře?
Ve Švýcarsku to byl můj první závod po dvou měsících přípravy na vysokohorském soustředění, kde jsem se stoprocentně koncentroval. Jsem rád, že se ta práce odráží na výsledcích. Můžu jít s velkým sebevědomím do dalších závodů, což už je v neděli, a pak hlavně Tour de France. Jezdit s nejlepšími vrchaři a lidmi jako Carapaz nebo Pogačar není jednoduché, a ne každý den se to povede. Ta dřina za to stála. Nechci teď udělat chybu nebo riskovat zranění, chci si tuhle formu přivézt na Tour.

Na Tour de France startujete týmovou časovkou v Barceloně, která se vrací po delší odmlce. Letos na Paříž-Nice jste dojeli druzí, takže šance na žlutý trikot pro Lidl-Trek je velká.
Odjezdili jsme společně kilometry v rámci specifických tréninků týmových časovek. Doufám, že budeme v Barceloně perfektně sehraní. Máme extrémně silný tým, což je super, a můžeme si věřit na vítězství. Odlétáme na Tour o trošku dřív, abychom si všechno vyzkoušeli, otestovali a na první etapy bylo všechno perfektní. Uvidíme, jaký bude plán a co nám řeknou sportovní ředitelé – kdo bude ten jezdec, který má brát čas v cíli. Podle toho se zařídíme a uděláme všechno pro to, aby nám to v týmu dopadlo co nejlépe.

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V neděli vás čeká hromadný závod. Stihl jste si projet trať a máte už v hlavě taktiku?
Ještě jsem si ji neprojížděl. Okolí Jeseníku a Rejvíz samozřejmě znám, trať je pěkná. Ten kopec se pojede víckrát, takže to bude selektivnější a spravedlivější závod než na ostatních mistrácích. Nechci úplně bláznit od prvního kola. Bylo by fajn, aby se udělala menší skupina, jeli jsme pár kol společně a rozhodne se v posledních kolech. Tam se začne závodit a výkonnost bude mluvit za vše.

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