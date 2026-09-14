Při 3. etapě závodu Tour de l’Ardeche si Žigartová přivodila zlomeninu čelisti. Což s velkou pravděpodobností znamená, že vypustí zbytek sezony, včetně mistrovství světa v Montrealu.
Závodnice týmu AG Insurance-Soudal přitom utrpěla toto zranění už podruhé v sezoně. Poprvé se tak stalo na červnovém závodě Kolem Švýcarska, kde ztratila kontrolu nad kolem a upadla na neoznačeném zpomalovacím prvku na silnici.
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Pogačarova partnerka si po těžkém pádu na závodě Kolem Švýcarska zlomila čelist
„Vzhledem k povaze zranění a skutečnosti, že se jedná o opakovanou zlomeninu, Urščina sezona 2026 pravděpodobně skončí,“ informoval její tým, i když konečné rozhodnutí ještě nepadlo a vedení týmu „bude pozorně sledovat, jak probíhá proces zotavování“. Podle lékařských odborníků je však další start Žigartové v roce 2026 vysoce nepravděpodobný.
Navzdory závažnosti červnové nehody ve Švýcarsku lékaři tehdy usoudili, že operace není nutná, a tak se v létě až podivuhodně rychle vrátila do závodů a pouhých šest týdnů po pádu byla na přelomu července a srpna v pelotonu ženské Tour de France, kterou dokončila na 48. místě.
Nyní si pochvalovala návrat do formy, když při závodě Tour de l’Ardeche držela po dvou etapách třetí příčku za Novozélanďankou Fisherovou-Blackovou a Francouzkou Berthetovou.
„Cítím se vážně dobře, moje forma je solidní,“ říkala tehdy serveru DirectVelo. „Po Tour jsem si dala malou pauzu a teď jsem v závěrečné fázi přípravy na mistrovství světa a Evropy.“
Do Kanady ji měl coby fanoušek doprovodit i Pogačar.
Následný pád byl pro 29letou závodnici, která letos skončila osmá celkově na ženském Giru, drsnou zprávou. Slovinský tým pro světový šampionát tak přišel o další osobnost.
It’s a tough time for the Slovenian couple as Urska Zigart suffers a second jaw fracture in quick succession at the Faun Tour Femmes and Tadej Pogacar recovers from his Vuelta crash 🤕— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 13, 2026
Wishing a speedy recovery to both ❤️ pic.twitter.com/Tedytc1oW4
Mužskou sestavu v Montrealu povede coby lídr Primož Roglič, druhý muž Vuelty. V nominaci je i nečekaný etapový vítěz na španělské Grand Tour a sedmý cyklista celkové klasifikace Jakob Omrzel.
Pogačar zatím pokračuje v rekonvalescenci po operaci klíční kosti. Při pádu v 8. etapě Tour utrpěl podle lékařské zprávy navíc otřes mozku a rovněž zlomeninu krční páteře C7. O povaze tohoto zranění nicméně panují pochybnosti, které kolovaly i napříč karavanou Vuelty a byly umocněny tím, že cyklista opustil barcelonskou nemocnici bez ochranného krčního límce.
Žigartová krátce před svým pádem o svém snoubenci novinářům říkala: „K pádům dochází, s tím všichni počítáme. Musíte se vzniklé situaci přizpůsobit a dát se zase dohromady. Jsem si jistá, že Tadej se příští rok vrátí ještě silnější.“
Pogačarův týmový kolega Tim Wellens s ním mluvil minulý týden a ujišťuje: „Tadej je veselý stejně jako vždycky.“
Jelikož spolu hovořili prostřednictvím videohovoru, mohl Wellens následně vylíčit: „Sice pořád vypadal trochu jako boxer a oko měl úplně černé a modré, ale už ho nic nebolelo a měl dobrou náladu. Docela dost jsme se nasmáli.“