Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Další špatná zpráva pro Pogačara. Už podruhé zlomená čelist snoubenky

Tomáš Macek
  17:03

Slovinská cyklistka Urška Žigartová na snímku z června 2026. | foto: Profimedia.cz

Tadej Pogačar ovládl letos Tour, tři monumenty a další závody, přesto je pro jeho domácnost tato sezona z hlediska zranění i prokletá. Poté, co se zlomenou klíční kostí musel opustit Vueltu a předčasně ukončil sezonu, potkal podobný osud jeho snoubenku Uršku Žigartovou.

Při 3. etapě závodu Tour de l’Ardeche si Žigartová přivodila zlomeninu čelisti. Což s velkou pravděpodobností znamená, že vypustí zbytek sezony, včetně mistrovství světa v Montrealu.

Závodnice týmu AG Insurance-Soudal přitom utrpěla toto zranění už podruhé v sezoně. Poprvé se tak stalo na červnovém závodě Kolem Švýcarska, kde ztratila kontrolu nad kolem a upadla na neoznačeném zpomalovacím prvku na silnici.

Pogačarova partnerka si po těžkém pádu na závodě Kolem Švýcarska zlomila čelist

„Vzhledem k povaze zranění a skutečnosti, že se jedná o opakovanou zlomeninu, Urščina sezona 2026 pravděpodobně skončí,“ informoval její tým, i když konečné rozhodnutí ještě nepadlo a vedení týmu „bude pozorně sledovat, jak probíhá proces zotavování“. Podle lékařských odborníků je však další start Žigartové v roce 2026 vysoce nepravděpodobný.

Navzdory závažnosti červnové nehody ve Švýcarsku lékaři tehdy usoudili, že operace není nutná, a tak se v létě až podivuhodně rychle vrátila do závodů a pouhých šest týdnů po pádu byla na přelomu července a srpna v pelotonu ženské Tour de France, kterou dokončila na 48. místě.

Nyní si pochvalovala návrat do formy, když při závodě Tour de l’Ardeche držela po dvou etapách třetí příčku za Novozélanďankou Fisherovou-Blackovou a Francouzkou Berthetovou.

„Cítím se vážně dobře, moje forma je solidní,“ říkala tehdy serveru DirectVelo. „Po Tour jsem si dala malou pauzu a teď jsem v závěrečné fázi přípravy na mistrovství světa a Evropy.“

Do Kanady ji měl coby fanoušek doprovodit i Pogačar.

Následný pád byl pro 29letou závodnici, která letos skončila osmá celkově na ženském Giru, drsnou zprávou. Slovinský tým pro světový šampionát tak přišel o další osobnost.

Mužskou sestavu v Montrealu povede coby lídr Primož Roglič, druhý muž Vuelty. V nominaci je i nečekaný etapový vítěz na španělské Grand Tour a sedmý cyklista celkové klasifikace Jakob Omrzel.

Pogačar zatím pokračuje v rekonvalescenci po operaci klíční kosti. Při pádu v 8. etapě Tour utrpěl podle lékařské zprávy navíc otřes mozku a rovněž zlomeninu krční páteře C7. O povaze tohoto zranění nicméně panují pochybnosti, které kolovaly i napříč karavanou Vuelty a byly umocněny tím, že cyklista opustil barcelonskou nemocnici bez ochranného krčního límce.

Žigartová krátce před svým pádem o svém snoubenci novinářům říkala: „K pádům dochází, s tím všichni počítáme. Musíte se vzniklé situaci přizpůsobit a dát se zase dohromady. Jsem si jistá, že Tadej se příští rok vrátí ještě silnější.“

Pogačarův týmový kolega Tim Wellens s ním mluvil minulý týden a ujišťuje: „Tadej je veselý stejně jako vždycky.“

Jelikož spolu hovořili prostřednictvím videohovoru, mohl Wellens následně vylíčit: „Sice pořád vypadal trochu jako boxer a oko měl úplně černé a modré, ale už ho nic nebolelo a měl dobrou náladu. Docela dost jsme se nasmáli.“

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Kreativní, elegantní, výstřední. Nejlepší atleti světa se prošli po červeném koberci

V maskáčích se uvedla osmadvacetiletá Nizozemka Lieke Klaverová, tréninková...

Ultimátní mistrovství si žádá ultimátní nástup. Nejlepší světové atlety ve čtvrtek v Budapešti přivítal roztažený červený koberec, po kterém se mistři jednotlivých disciplín prošli tak trochu jako po...

Patnáct let od letecké tragédie v Jaroslavli. Na palubě zemřeli i tři čeští mistři světa

Letecká katastrofa si 7. září 2011 na letišti v Jaroslavli vyžádala 37 obětí z...

Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z...

Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý

Jindřich Trpišovský po prohře s Lens. Za ním je zklamaný Tomáš Chorý.

Slávističtí fotbalisté směřovali k vítězství v Lize mistrů, ale nezvládli nastavení. Ještě na jeho začátku ve svém úvodním utkání základní fáze nového ročníku nad RC Lens vedli 2:1, ale nakonec...

Jak vypadala Jelena Rybakinová, než se stala hvězdou? Královnu tenisu nepoznáte

Jelena Rybakinová slaví vítězství ve finále turnaje ve Stuttgartu.

Svět bude mít novou tenisovou královnu. Arynu Sabalenkovou v pondělí po US Open na trůnu vystřídá Jelena Rybakinová. Reprezentantka Kazachstánu je na kurtech známá razantní hrou a téměř ledovým...

Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu

ilustrační snímek

Horácká aréna v Jihlavě má za sebou vážný incident. Během zářijového přípravného hokejového zápasu mezi domácí Duklou a Českými Budějovicemi napadla skupina výtržníků hostující fanoušky i členy...

Siniaková: Můj osud je pomáhat ostatním. Na eso Djokovičovi nikdy nezapomenu

Kateřina Siniaková na tiskové konferenci po US Open.

Chvíli přemýšlela, ale pak uznala, že jde o její nejlepší sezonu. Aby ne. Kateřina Siniaková v ní ukořistila už sedm deblových trofejí, z toho dvě grandslamové. Naposledy opanovala US Open po boku...

14. září 2026  17:07

Další špatná zpráva pro Pogačara. Už podruhé zlomená čelist snoubenky

Slovinská cyklistka Urška Žigartová na snímku z června 2026.

Tadej Pogačar ovládl letos Tour, tři monumenty a další závody, přesto je pro jeho domácnost tato sezona z hlediska zranění i prokletá. Poté, co se zlomenou klíční kostí musel opustit Vueltu a...

14. září 2026  17:03

Radši tři pracanty místo jedné hvězdy, uvažuje budějovický manažer Nedorost

Václav Nedorost, sportovní manažer mládeže u českobudějovického HC Motor.

Václava Nedorosta čeká premiérová sezona v pozici sportovního manažera Českých Budějovic. Post televizního experta mu nechybí a bývalým spolupracovníkům nebude psát zprávy, až o hokejistech Motoru...

14. září 2026  16:47

West Ham a Baník chystají uctění památky zesnulého brankáře Mikloška

Pietní místo na ostravských Bazalech, kde mohou fanoušci a veřejnost uctít...

V Ostravě i v Anglii vzpomínají na legendárního brankáře Luďka Mikloška, který ve čtyřiašedesáti letech podlehl rakovině. Bývalí spoluhráči a fotbalové osobnosti jako Karel Kula, Jan Laštůvka, Dušan...

14. září 2026  16:42

Hořkost po Lens? Ne, Chaloupek cítil hrdost. Ukázali jsme sílu, řekl v Teplicích

Hlavičkový souboj mezi Štěpánem Chaloupkem ze Slavie a teplickým Matějem...

Zahořklý? Ne, hrdý. Zlomený? Ne, posílený. Slávistický stoper Štěpán Chaloupek si z hořkého vstupu do fotbalové Ligy mistrů s Lens vzal jen to dobré a po nedělním ligovém vítězství 2:0 na trávě...

14. září 2026  16:25

Proti nadávkám a šikaně s černou kartou. Rumunský fotbal zavádí novinku

Italský rozhodčí Kevin Bonacina

Červená, žlutá a nově také černá. Rumunský fotbalový svaz přišel s neobvyklou novinkou, která má změnit chování rodičů a fanoušků na zápasech mládeže. Rozhodčí mohou nově sáhnout po černé kartě,...

14. září 2026  16:17

Rekordní návštěva na 2. lize žen! Výhru Pardubic vidělo přes tisíc lidí

Fotbalistky Pardubic se radují z gólu proti Artisu Brno.

Fotbalistky Pardubic zůstávají ve 2. lize žen nadále neporažené. V 5. kole zdolaly Artis Brno 3:2 a vedou tabulku. Zápas byl výjimečný. Po dvou letech totiž hrály pardubické fotbalistky na hlavním...

14. září 2026  16:09

Jak je to možné? Haalandův gól v derby s United neměl platit, sudí ale chybovali

Sudí Michael Oliver uznává po kontrole u videa gól Erlinga Haaland proti...

Jediný gól v manchesterském derby, kterým Erling Haaland rozhodl o vítězství City na hřišti United, neměl podle organizace Pro Ref sdružující anglické fotbalové rozhodčí platit. Videoasistent se...

14. září 2026  16:02

Berdych před Davis Cupem: Menšík asi jen do dvouhry, problémy Američanů neřeším

Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych pózuje při prohlídce O2 areny, v níž jeho...

Na den přesně před 13 lety se v O₂ areně naposledy hrál Davis Cup. Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem tehdy proti Argentině vítězstvím ve čtyřhře pečetili postup do finále, v němž pak pro Česko...

14. září 2026  15:54

Balaštík jako manažer: Dobu hájení mít můžu, ale hodnocený budu podle výsledků

Jaroslav Balaštík na aktuální fotografii

Z pozice hráčského agenta dohazoval hráčům co nejlepší angažmá, před půl rokem ale někdejší hokejový kanonýr Jaroslav Balaštík přestoupil na druhou stranu barikády a jako sportovní manažer zlínských...

14. září 2026  15:40

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Pitt, Brosnan či Vonnová. Známé tváře si nenechaly ujít vrchol US Open

Které známé tváře si nenechaly ujít hvězdné finále US Open?

Finále mužské dvouhry na tenisovém US Open nabídlo souboj Alexandra Zvereva s domácím Benem Sheltonem, který si nenechala ujít řada známých tváří. V hledišti Arthur Ashe Stadium seděly hollywoodské...

14. září 2026  15:05

Angličtina přes překladač? Nevadí! Galvas uhranul zámoří, zazářil nájezdem i sólem

Tomáš Galvas v dresu Pittsburghu.

Stačily dva zápasy v rámci nováčkovského turnaje, aby v zámoří zaujal. Jeho sólový průnik proti hokejistům Detroitu zakončený gólem nyní sbírá pozitivní reakce na sociálních sítích. A obránce Tomáš...

14. září 2026  14:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet