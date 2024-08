Tisíc kilometrů na rozehřátí před bojem o duhu aneb Polmanova další výzva

Polman se na šampionát v Dánsku nominoval díky 11. místu ve své kategorii na březnovém závodě v Portugalsku. „Výsledek na první pohled nic moc, ale limit pro mistrovství světa jsem splnil, a to byl hlavní cíl,“ těšilo českého ultramaratonce.

Gran Fondo je typ závodů pro amatéry a poloprofesionály na minimálně 120 kilometrů. S konceptem přišli v 70. letech Italové – odtud název značící „vytrvalostní závod“.

Od roku 2016 pořádá Mezinárodní cyklistická unie (UCI) sérii závodů Gran Fondo, která vrcholí právě mistrovstvím světa. Loni se boj o duhový dres odehrál v rámci multidisciplinárního šampionátu v Glasgow, letos ho hostí dánský Aalborg.

Trasa mistrovského závodu měří 153 kilometrů a na severu ostrova Jylland posbírá přes 1 300 metrů převýšení. Organizátoři lákají na krátká, prudká stoupání, technické pasáže a místa, kde trénuje i Jonas Vingegaard.

Jenže to by pro Polmana, který na přelomu června a července absolvoval za šest dní 1 646 kilometrů z Nové Sedlice na východě Slovenska do Třebeně v západních Čechách, nebyla žádná výzva.

Proto se rozhodl na šampionát vyrazit po svých, lépe řečeno na vlastním kole.

„Víceméně si pořád hraju, což platí i teď, kdy propojím ultracyklistiku s klasickou rychlou silnicí,“ popisuje před startem svého putování.

V úterý vyráží z domovské Nové Paky přes Liberec a dál na severozápad do Německa, kde mine Berlín a kolem Lübecku se dostane až na hranice s Dánskem. Na cestu dlouhou 1 030 kilometrů si Polman vyhradil tři dny, měl by tak mít alespoň den regenerace před závodem.

„Uvidíme, jak to půjde. Velkou roli vždy hrají povětrnostní podmínky, a to nejen s ohledem na srážky nebo teplotu. Zásadním faktorem je při dlouhém přesunu stejným směrem i síla a směr větru,“ uvědomuje si Polman.

Ať už mu bude vítr nápomocný, nebo ho naopak bude brzdit, na start světového šampionátu se v neděli postaví s o trochu větší nastřádanou únavou než nejspíš všichni ostatní konkurenti. „Zrovna s tím si moc hlavu nelámu, protože moje šance na solidní výsledek by byly chabé, i kdybych přijel autem a na startu byl úplně čerstvý,“ tvrdí.

„Závod na rovině a na větru je něco, co mi nebude sedět. Založením jsem vrchař, navíc se závoděním v takových podmínkách nemám ani tolik zkušeností,“ vysvětluje. „Ale těžko soudit, jak na mě těch tisíc kiláků v nohách zapůsobí. Třeba i překvapivě dobře. U mě člověk nikdy neví.“

Daniel Polman v závodě Race Across The Alps

Po nedělním závodě ještě bude muset odpočinek počkat, Polman totiž plánuje stejnou cestou zase návrat do Nové Paky. A to i s „výšlapem“ na nejvyšší bod Dánska – kopec Möllehoj ve výšce 171 metrů nad mořem. Putování do Dánska i zpět můžou jeho fanoušci sledovat na livetrackingu.

Polmanovy výkony nejvíc medializovala kauza po závodě NorthCape–Tarifa před dvěma lety. Klání z nejsevernějšího na nejjižnější bod Evropy tehdy český cyklista suverénně vyhrál, pořadatelé ho ale zpětně vyloučili kvůli údajnému využití nepovolené podpory od jeho fotografa.