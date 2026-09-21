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Ukázka síly. Van der Poel testoval nohy před MS, po 174kilometrovém sólu vyhrál

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  14:25
Mathieu van der Poel slaví výhru v deváté etapě Tour de France.

Mathieu van der Poel slaví výhru v deváté etapě Tour de France. | foto: Reuters

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Když se blížil k cílové čáře, kroutil hlavou. Zčásti obrovským vyčerpáním, zčásti údivem. „Nemám tušení, co se stalo, tohle nebyl plán,“ usmál se pak hvězdný cyklista Mathieu van der Poel. V závěrečné páté etapě Kolem Lucemburska se postaral o naprosto výjimečný kousek. Ze 177 kilometrů jich strávil 174 osamoceně v úniku. A vyhrál!

Pokud zapátráte hlouběji do historie, zjistíte, že domácí Thierry Marie na Tour de France v roce 1991 vyhrál etapu dokonce po 234kilometrovém sólu.

Legendární Ital Fausto Coppi ovládl dějství Gira 1949 přes pět alpských průsmyků po 192kilometrové osamocené jízdě a i belgický Kanibal Eddy Merckx se několikrát podobně činil. Na Tour 1969 třeba jásal po 141 kilometrech, které strávil daleko přede všemi.

Ale pokud zohledníte jen statistiky 21. století? Van der Poelův počin nemá obdoby.

Slovinský fenomén Tadej Pogačar před dvěma roky na Strade Bianche udivil sólovým triumfem, ke kterému se odhodlal 81 kilometrů před páskou. Na mistrovství světa v Curychu 2024 se pustil do útoku dokonce 100 kilometrů před finišem, byť se v tu dobu před ním pohybovala ještě skupina uprchlíků, k níž se posléze na chvíli připojil.

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Belgičan Remco Evenepoel se může pochlubit sólem dlouhým 114 kilometrů, kterým získal ve Zlíně v roce 2018 evropský juniorský titul. Ir Ben Healy v sezoně 2023 vyhrál domácí šampionát po úniku dlouhém rovných 100 kilometrů.

Dva roky předtím Polák Rafal Majka opanoval etapu Vuelty po 87kilometrové spanilé jízdě, v roce 2019 na španělské Grand Tour dílčí prvenství oslavil Brit Hugh Carthy, jenž před všemi strávil bezmála 100 kilometrů. A v sezoně 2015 na Vueltě jásal domácí Rubén Plaza, který ujížděl soupeřům 114 kilometrů.

Ani on se ale Van der Poelovi nerovná.

Jedenatřicetiletý jezdec stáje Alpecin-Premier Tech v závěrečné etapě Kolem Lucemburska zaútočil už během úvodního nekategorizovaného stoupání jen pár set metrů po startu a získal náskok.

Mathieu van der Poel přijíždí do cíle závodu Paříž-Roubaix.

Že se za ním po chvíli zformovala silná šestičlenná skupina pronásledovatelů?

Že peloton ovládala stáj Visma-Lease a Bike pracující pro celkového lídra klání Davideho Piganzoliho?

A že v závěru balík pořádně přitvrdil, Piganzoli nastupoval a spolu s ním útočili i další?

Kdepak, nic z toho Van der Poelovu monumentální jízdu nezastavilo a soupeři jeho dres znovu spatřili až za cílem.

177 kilometrů dlouhé dějství se 3000 výškovými metry zdolal za 4:10:58 hodiny průměrnou rychlostí necelých 43 kilometrů v hodině. Na druhého Mikkela Frölicha Honorého z EF najel 1:04 minuty a na Piganzoliho ještě pět sekund více.

„Jak jsem se ocitl sám, řekl jsem si, že pojedu vlastním tempem,“ popisoval Nizozemec. „Nejdřív jsem si myslel, že mě pronásledovatelé dostihnou, ale jak jsem dál jel na vlastní pěst a náskok se zvětšoval, řekl jsem si: Dobrá, zkusím to až do cíle.“

A v tu chvíli dost bláznivý nápad nakonec dotáhl až do konce.

Před nedělním hromadným závodem na mistrovství světa v kanadském Montrealu tak Van der Poel vyslal jasný vzkaz: Jsem ve formě, počítejte se mnou.

„Doufám, že mi to dodá sebevědomí. Dnes jsem měl vážně neuvěřitelné nohy,“ kývl majitel zlata z roku 2023.

Nyní ho čeká přelet do Kanady a aklimatizace. Většina z jeho největších vyzyvatelů v čele s Evenepoelem, Mexičanem Isaacem del Torem či Francouzem Paulem Seixasem už v dějišti trénuje a při nedávné klasice si projela i podstatnou část trasy očekávaného souboje, Van der Poel přesto věří, že o žádný hendikep nepůjde.

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Kolem Lucemburska už zvolil jako finální přípravu před světovým šampionátem v Curychu, kde mu závod sedl a v těžkém profilu nakonec bral bronz.

„Myslím, že stejnému účelu může posloužit i letos. Po mém bloku na horských kolech jsem cítil, že potřebuju závodní kilometry na silnici, což byl hlavní cíl,“ vysvětloval.

Na silnici nezávodil od triumfu v poslední etapě Tour de France. Místo ní se vrhl do terénu, v němž se mu však nedařilo. Zatímco jeho britský sok Tom Pidcock si na mistrovství světa ve Val di Sole dojel po strhující stíhací jízdě pro zlato, on finišoval až v závěru třetí desítky.

Mathieu van der Poel slaví výhru v deváté etapě Tour de France.

Poté se Van der Poel přesunul do svého druhého domova na pobřeží španělské Costa Blancy a zařadil tvrdý přípravný blok, během kterého údajně absolvoval i osmihodinový trénink.

V polovině září odcestoval do Lucemburska, kde sice vyhrál hned úvodní etapu, ale v dalších dnech mu síla chyběla.

V závěrečném pátém dějství se mu ale vrátila!

„Poslední dny jsem neměl zrovna nohy, v jaké jsem doufal. Možná jsem ve Španělsku trénoval až moc. Ale v neděli jsem se cítil až neuvěřitelně dobře,“ oddechl si.

Zvednout si sebevědomí potřeboval. Uvědomuje si, že trasa světového šampionátu pro něj bude možná až příliš náročná. Na 273 kilometrech jezdce čeká zhruba 3800 výškových metrů.

„Je to tak. Bylo to vidět i na tamní klasice podle toho, jaké typy jezdců se pohybovaly vepředu,“ připomněl klání, které vyhrál Del Toro před Seixasem a Evenepoel skončil pátý.

Legendární Francouz Bernard Hinault nicméně upozorňuje, že při neúčasti Pogačara může nadcházející souboj dopadnout jakkoliv. „Když je na startu Tadej, všichni závodí proti němu, všichni ho sledují a čekají, co udělá,“ řekl pětinásobný šampion Tour. „Nyní tu máme ale skupinu zhruba 10 až 15 jezdců, kteří mohou vyhrát. Roli může hrát správný úsudek, bude důležité vystihnout moment, kdy se bude rozhodovat.“

V čemž je podle něj Van der Poel výjimečný. „Pokud jde o čtení takového závodu, je mistr,“ má jasno.

A jak ukázal v neděli, forma mu zjevně nechybí.

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