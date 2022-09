Hra o body a existenci. Proč v Austrálii chyběli Valverde i další cyklisté

Vedle Vuelty to byl jeho závod. Od roku 2003 Alejandro Valverde startoval na čtrnácti světových šampionátech, sedmkrát stanul na pódiu a v roce 2018 se v Innsbrucku oblékl do duhového dresu.

„Je to jedno z mých největších vítězství. Jezdit pak celý další rok v duhové? To byla pocta,“ vzpomíná španělský veterán často.

Na letošním mistrovství ale chyběl.

Že absolvuje poslední sezonu, kterou by si mohl hlavně užívat a jezdit závody, jež chce? Že by mu trať mohla sedět a mohl by pomýšlet vysoko?

Ne, i přesto, že nebyl zraněný, do Wollongongu neodcestoval.

Důvod byl komplikovanější: týmový žebříček Mezinárodní cyklistické federace (UCI). V letošní sezoně často omílaný, skloňovaný. A mnohými i kritizovaný.

V DUHOVÉ. Alejandro Valverde slaví triumf v 7. etapě Vuelty 2019.

Alejandro, prosím

Na konci ročníku UCI uzavře tříletou tabulku týmů, která rozhodne o majitelích nejvyšší licence World Tour na další tři roky. Elitních stájí může být osmnáct. Ty, které se nacházejí od devatenáctého místa níž, budou v dalších letech jezdit v nižších patrech.

Postavení týmů ke dni 28. 9. 2022 1. místo Jumbo-Visma - 37272 bodů

2. Quick-Step Alpha Vinyl Team - 35453

3. INEOS Grenadiers - 34856

4. UAE Team Emirates - 32819

5. BORA-hansgrohe - 24556

6. Bahrain-Victorious - 23744

7. Groupama-FDJ - 21028

8. Alpecin-Deceuninck - 20753

9. Trek-Segafredo - 20117

10. Intermarché-Wanty - Gobert Matériaux - 18993

11. AG2R Citroën Team - 17241

12. Astana Qazaqstan Team - 16944

13. Team DSM - 16024

14. Movistar Team - 15905

15. Team BikeExchange-Jayco - 15833

16. EF Education-EasyPost - 15633

17. Cofidis - 15556 -

18. Team Arkéa Samsic - 15483

19. Lotto Soudal - 14590

20. Israel-Premier Tech - 13554 Poznámka: kurzívou jsou označené současné druhodivizní sestavy. Zdroj: Procyclingstats.com

V současné době se do první divize nově tlačí Alpecin-Deceuninck s Mathieu van der Poelem (v tabulce osmý) a Arkéa Samsic s Nairem Quintanou (osmnáctá).

V sestupu jsou výrazně namočení Lotto Soudal (devatenácté) a Israel Premier-Tech (dvacátý).

„Je to šílenství,“ říká šéf Movistaru Eusebio Unzué o shánění bodů.

Právě španělská stáj dlouho patřila mezi ohrožené týmy a nacházela se na hraně osmnáctého místa. Díky vydařené Vueltě si sice polepšila na čtrnácté místo a krizi zažehnala, ale stejně...

„Nic z toho zažívat nechcete,“ povídá Unzué.

Valverdeho musel prosit už v červnu, aby upravil svůj program a zamířil třeba na menší závod Mont Ventoux Challenge, byť ho v plánu původně neměl.

„Naštěstí je Alejandro jako vždy příkladný a ochotný pomoct,“ prohlásil tehdy. „Uvědomuje si, že musíme sbírat body, kde to jen jde. Je to zvláštní, ale nastavený systém to tak vyžaduje.“

A stejná situace se opakovala i před šampionátem.

Cesta do Austrálie by Valverdeho stála síly, které by mu chyběly v říjnových klasikách. Znovu dostal od vedení zprávu: Promiň, potřebujeme tě jinde.

Valverde ale pochopitelně není jediný. Jednotlivé týmy upravují své závodní programy, hvězdy posílají na menší klání, z nichž je sice menší zisk, zato větší šance na vítězství.

Z totožného důvodu jako Valverde pak chyběl na světovém šampionátu i další člen Movistaru Alex Aranburu, Cofidis zase neposlal Jesúse Herradu s Ionem Izaguirrem.

KDO HO OPUSTÍ? Worldtourové týmy během 21. etapy Vuelty 2022.

Své jezdce blokoval i Ineos. Ten má sice opačné starosti a místo sestupu řeší boj o první pozice. I to ale vedlo k tomu, že do Austrálie neodjeli Carlos Rodríguez, Jonathan Castroviejo a další.

„Jak mám sestavit tým?“ říkal španělský reprezentační trenér Pascual Momparler pro deník AS. „Platí mě za to, abych poskládal co nejlepší sestavu, jenže to není možné. Alejandro říkal, že by rád jel, ale nedostal povolení. A podobné to bylo i u dalších týmů.“

Jde totiž o hodně.

Sestup? Existenční problémy

„Každý, kdo sestoupí, bude mít existenční problémy,“ povídá Sylvan Adams, majitel ohrožené stáje Israel-Premier Tech.

Účast ve World Tour totiž neznamená jen prestiž. Máte jistotu startů na všech elitních závodech. Víte, že se určitě dostanete na Tour de France.

Na což hlavně sponzoři slyší.

„Všechny smlouvy s jezdci a sponzory jsou dělané na to, že jste součástí World Tour,“ dodává Jonathan Vaughters, šéf EF Education. „Jenže když se stanete Pro Tour týmem, všechny závazky jsou pryč.“

Léta budování prý přijdou vniveč. Pokud se nezmění pravidla, další šance přijde až za tři roky.

Jenže budou s vámi ještě předchozí partneři?

To je otázka.

„V některých sportech sestup takovou roli nehraje. Dostanete od sponzorů finanční injekci, hned máte možnost se dostat zpátky, jenže v cyklistice to pro tým znamená smrt,“ povídá Vaughters.

Právě proto některé stáje apelují na UCI, aby změnila pravidla. Aby přihlédla ke složitému období, které zapříčinila pandemie koronaviru, a počet worldtourových sestav rozšířila. Aby změnila bodovací systém.

„Ten systém není dobře navržený,“ stěžuje si Vaughters. „Vždyť za vítězství v některých menších závodech na severu Francie či v Belgii je víc bodů než za triumf v etapě Tour de France. A o hodně víc než na Vueltě.“

UCI podle serveru Cyclingnews připouští možné změny, revoluci ale neplánuje.

„Někteří by chtěli mít jakýsi uzavřený systém, jako je třeba v NBA. To ale není DNA našeho sportu,“ říká David Lappartient, prezident federace. „Budeme o tom diskutovat, ale určitě to nebude o kompletní revoluci systému, protože chceme zachovat určitou rovnováhu.“

I další roky se tak zřejmě budou odehrávat ve znamení matematických výpočtů.