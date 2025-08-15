UCI vyloučila pět týmů z ženského závodu Kolem Romandie, odmítly GPS lokátory

  14:30
Mezinárodní cyklistická unie (UCI) vyloučila pět týmů z ženského etapového závodu Kolem Romandie, protože se odmítly podílet na testování GPS lokátorů. Na svém webu to uvedla UCI, která kvůli větší bezpečnosti v pelotonu hodlá stejnou technologii využít na zářijovém mistrovství světa ve Rwandě. Tam budou GPS lokátory povinné pro všechny účastníky od juniorů po kategorii elite.

Závodníci během třetí etapy závodu Kolem Romandie. | foto: AP

UCI označila rozhodnutí týmů Canyon//Sram zondacrypto, EF Education - Oatly, Lidl-Trek, Picnic PostNL a Visma Lease a Bike za překvapivé. Lokátor, který váží 63 gramů, měla mít během tří etap připevněný na kole vždy jen jedna jezdkyně z celého týmu.

Test technologie pro MS. Cyklistky povezou GPS lokátory na závodě Kolem Romandie

Týmy ve společném prohlášení uvedly, že rozhodnutí UCI o diskvalifikaci je šokovalo a zklamalo, neboť pravidlo o testování GPS lokátorů nedostatečně vysvětlila. Již dříve zaslaly všechny postižené týmy unii dopis, v němž uvedly, že výběr jezdkyně a instalaci zařízení nechají na federaci, ale budou s ní v tomto směru spolupracovat.

Na loňském světovém šampionátu v Curychu zemřela osmnáctiletá Švýcarka Muriel Furrerová, jež při pádu utrpěla zranění hlavy. V závodě juniorek údajně ležela hodinu a půl sama u silnice, než ji organizátoři našli. Následkům zranění o den později podlehla.

Výsledky

15. srpna 2025  14:36

UCI vyloučila pět týmů z ženského závodu Kolem Romandie, odmítly GPS lokátory

