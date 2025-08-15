UCI vyloučila pět týmů z ženského závodu Kolem Romandie, odmítly GPS lokátory

UCI označila rozhodnutí týmů Canyon//Sram zondacrypto, EF Education - Oatly, Lidl-Trek, Picnic PostNL a Visma Lease a Bike za překvapivé. Lokátor, který váží 63 gramů, měla mít během tří etap připevněný na kole vždy jen jedna jezdkyně z celého týmu.
Test technologie pro MS. Cyklistky povezou GPS lokátory na závodě Kolem Romandie
Týmy ve společném prohlášení uvedly, že rozhodnutí UCI o diskvalifikaci je šokovalo a zklamalo, neboť pravidlo o testování GPS lokátorů nedostatečně vysvětlila. Již dříve zaslaly všechny postižené týmy unii dopis, v němž uvedly, že výběr jezdkyně a instalaci zařízení nechají na federaci, ale budou s ní v tomto směru spolupracovat.
Na loňském světovém šampionátu v Curychu zemřela osmnáctiletá Švýcarka Muriel Furrerová, jež při pádu utrpěla zranění hlavy. V závodě juniorek údajně ležela hodinu a půl sama u silnice, než ji organizátoři našli. Následkům zranění o den později podlehla.