Valverdeho první triumf v duhovém dresu. Hirt v horském testu desátý

V úvodní týmové časovce si rozdali karty.



V té pondělní rovinaté potřebovali přežít náročný boční vítr.

A v úterý už si to cyklisté jedoucí na celkové pořadí worldtourového závodu UAE Tour konečně poprvé rozdali v horách.

A bylo to z toho jedno velké déjà vu.

Před rokem totiž na stejném místě, tedy na vrcholu stoupání Jebel Hafeet, triumfoval jistý Alejandro Valverde. Tehdy díky tomu celý závod celkově vyhrál.

A i nyní byl španělský matador nepřemožitelný.

الإسباني اليخاندرو فالفيردي @alejanvalverde من فريق @Movistar_Team بطلاً للمرحلة 3️⃣ من #طواف_الإمارات  2019 التي أقيمت في مدينة العين برعاية دائرة النقل، بعد أن قطع مسافة 179 كم بزمن وقدره 04:44:50 ساعة pic.twitter.com/MD90qibMS2 — مجلس أبوظبي الرياضي (@AbuDhabiSC) February 26, 2019

Během 179kilometrové štreky z Al Ainu až na vrchol 11kilometrového krpálu Jebel Hafeet se v průběhu dne vytvořil čtyřčlenný únik dne. Už 80 kilometrů před cílem byl ale dojetý a od té doby už celý balík zůstal pohromadě.

Až pod úpatí Jebel Hafeet.

V tu chvíli totiž tempo pelotonu navýšili cyklisté Jumbo-Visma. Byl to hlavně Laurens de Plus, kdo přivedl do úzkých spoustu velkých jmen.

Ztráceli postupně Richie Porte, Vincenzo Nibali a také Roman Kreuziger.

Český cyklista neprožívá nejšťastnější etapový závod kariéry. Už v nedělní týmové časovce nedojel do cíle s týmem. Čtyři kilometry před cílem ho totiž postihl defekt.

„Zůstal jsem tam, když jsme vyměnili kolo, snažil jsem se ještě jet, ale byla to trochu smůla. Mrzí mě, že jsem s klukama nemohl zůstat,“ popisoval. „Doufejme, že se ukážu trochu líp v kopcích a budu mít i trochu víc štěstí.“

Jenže ani v prvním opravdovém kopci závodu to Kreuzigerovi nešlo podle představ. Kontakt s vedoucí skupinou ztratil stejně jako Vincenzo Nibali přibližně 5,5 kilometrů před cílem.

Tím poté projel se ztrátou minuty a 40 vteřin na 29. místě.

„S výsledkem nejsem spokojený, bylo přede mnou spousta lidí. Ale čísla sedí a jsem přesvědčený o tom, že jdeme správnou cestou, i když tomu výsledek neodpovídá, což mě samozřejmě mrzí. Nepropadám panice a uvidíme, jak to půjde v dalších dojezdech. Věřím, že se budu den ode dne zlepšovat,“ prozradil Kreuziger po etapě.

Více byl tentokrát v horách vidět jiný Čech.



Ve vedoucí skupině se dlouho skvěle držel Jan Hirt. Český cyklista stáje Astana na tom byl lépe než před závodem avizovaný lídr týmu Gorka Izagirre.

Když vražedné tempo de Pluse pominulo, okamžitě zaútočil lídr Jumba Primož Roglič. Za ním se pustili David Gaudu, Dan Martin a Emanuel Buchmann. Chvíli to zkoušel i osmadvacetiletý Čech, ale tempo kvarteta bylo příliš vysoké.

Hirt tak zůstával ve skupině s Tomem Dumoulinem, Michalem Kwiatkowským, Ilnurem Zakarinem a také Alejandrem Valverdem.

Španěl ale znovu ukázal, jakým je lišákem.

 3ª etapa del @uae_tour



 ¡¡Un Alejandro Valverde soberbio se impone en la etapa reina y consigue su primera victoria vestido de arcoíris!!



 Primoz Roglic mantiene el liderato



 @Alpe__dHuez #UAETOur



pic.twitter.com/kLeyUJJLOv — COPEdaleando (@Copedaleando) February 26, 2019

„Využil jsem zkušenosti. Věděl jsem, jak ten kopec vypadá a ta znalost byla důležitá,“ popisoval.



Tři kilometry před cílem se totiž z Hirtovy skupiny vydal stíhat vedoucí čtyřku. A kilometr před cílem ji dostihl. Přivézt si Valverdeho na poslední kilometr etapy většinou znamená, že bojujete o druhé místo.

A platilo to i tentokrát.

Byť se Roglič s Buchmannem i Gaudum snažili, na Valverdeho v závěrečných metrech nestačili.

„Moc jsem se na moment, kdy poprvé vyhraju v duhovém dresu, těšil. Cítil jsem se velmi dobře a chtěl jsem toho využít. Od začátku se jelo šíleně rychle, Jumbo nastolil zběsilé tempo a já se jen snažil udržet a čekat na správný moment,“ popisoval.



Vyplatilo se mu to.

Díky triumfu v etapě se Valverde probil na druhé místo průběžného pořadí, na Rogliče před zbývajícími čtyřmi náročnými etapami ztrácí 14 sekund.

Hirt projel cílem na desátém místě ve společnosti Baukeho Mollemy nebo Wilka Keldermana. Díky tomu se v pořadí posunul o 58 míst až na šestnáctou příčku.

Do elitní desítky se Hirt může probít už ve středu, kdy peloton v Emirátech čeká další náročná zkouška – na posledních 40 kilometrech stojí tři těžká stoupání.