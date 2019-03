Hirt v horském testu třináctý. Roglič triumfem navýšil v Emirátech vedení

Před poslední horskou zkouškou letošního ročníku UAE Tour si Primož Roglič hýčkal 21sekundový náskok na Alejandra Valverdeho

„Myslím, že před etapou můžeme být sebevědomí, pokusíme se vedení ubránit,“ prohlašoval slovinský cyklista. „Když se podíváte na jména, která tady jsou, je to to seznam velmi, velmi silných cyklistů. Musíme se jen koncentrovat na naši práci.“

Neplánoval, že by sám útočil. Chtěl jen bránit dres, jet defenzivně a eliminovat všechny útoky svých rivalů.

Tím největším byl pochopitelně Alejandro Valverde v dresu mistra světa – druhý muž pořadí.

Jenže Španěl vůbec nic nezkoušel.

V čele skupiny favoritů udávali tempo kolegové Rogliče a postupně stahovali únik dne. Dva kilometry před cílem byl dojet poslední muž z úniku Joseph Rosskopf. Ale útoky favoritů? Pořád žádný nepřicházel.

I přesto už v hlavní skupině dlouho chyběl český cyklista Roman Kreuziger, kterému ani druhý dojezd na vrchol kopce nevyšel.

Zato se dlouho držel druhý Čech v závodě – Jan Hirt. Ten znovu potvrdil pozici nejlepšího muže Astany.

Kontakt s čelem ztratil až 300 metrů před cílem.

To přišel vůbec první útok jednoho z favoritů. Vzal za to Dan Martin, za kterým se chvíli vyvážel šampion Gira Tom Dumoulin. Nizozemský cyklista si do Emirátů přijel pro etapový triumf. Ani na Jebel Jais se ho ale nedočkal.

Za ním totiž číhal právě Roglič, který v posledních dvaceti metrech zabral, dostal se před Dumoulina a triumfem v poslední horské etapě závodu stvrdil svůj celkový triumf.

K němu už Slovinci stačí bez potíží dojet sobotní rovinatou etapu.

Na třináctém místě do cíle vystoupal Jan Hirt, který se v průběžném pořadí posunul na dvanáctou příčku – jen pět vteřin od elitní desítky.