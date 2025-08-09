Zase UAE vs. Visma? Pozoruhodné tahy před Vueltou: dánská rošáda i hra s egy

A od 23. srpna ve Španělsku?
Visma znovu nasazuje trumfové eso Vingegaarda. Proti němu však stane v roli lídra UAE Joao Almeida namísto unaveného Pogačara.
Oba týmy ujišťují: „Pojedeme si pro titul.“ Už tahy, které jejich střetu předcházejí, jsou pozoruhodné.
Almeida měl letos famózní jaro, vyhrál tři worldtourové etapové závody. V drtivé většině stájí by vedl tým na Tour, on však odjel do Francie coby superdomestik Pogačara. V sedmé etapě si při pádu zlomil žebro, zkusil pokračovat dál, ale o dva dny později odstoupil.