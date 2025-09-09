Tým UAE má na Vueltě rekord 21. století. Ale co je to proti počinu z roku 1977

Tomáš Macek
  8:55
Od našeho zpravodaje ve Španělsku - Celou Vueltu sice doprovázejí spekulace ohledně jejich týmového ducha, především v souvislosti s odcházejícím Juanem Ayusem a jeho stížnostmi na vedení týmu. Přesto stáj UAE Emirates tahá „z klobouku“ jednu vítěznou kartu za druhou.
Joao Almeida vítězí před Jonasem Vingegaardem v dojezdu na Angliru.

Joao Almeida vítězí před Jonasem Vingegaardem v dojezdu na Angliru. | foto: Profimedia.cz

Jonas Vingegaard se na Angliru snaží udržet Joaa Almeidy.
Skupina favoritů dojíždí do cíle sedmé etapy Vuelty, úplně vzadu nechybí ani v...
Vítěz sedmé etapy cyklistické Vuelty: Juan Ayuso z UAE mává divákům.
Vítěz sedmé etapy cyklistické Vuelty, Juan Ayuso z UAE
Sedm etap z dosavadních patnácti ovládla. Navíc se čtyřmi různými jezdci.

Jay Vine vyhrál 6. a 10. etapu. Juan Ayuso 7. a 12. etapu. Joao Almeida 13. etapu a Marc Soler 14. etapu. Navrch celá stáj oslavovala triumf v týmové časovce v 5. etapě.

Až by se chtělo s jistou nadsázkou říci, že jedinou otázkou pro tým UAE v tuto chvíli je, kdo vyhraje příště.

Vyhrané etapy na Vueltě 2025 - týmy

7 UAE Emirates
2 Alpecin – Deceuninck
2 Visma – Lease a Bike
1 Groupama – FDJ
1 Ineos Grenadiers
1 Lidl – Trek

(Pozn. etapa v Bilbau byla předčasně ukončena bez vítěze)

Svými sedmi etapovými prvenstvími vytvořil tým UAE na Vueltě také nový rekord. Dosud žádná stáj na španělské Grand Tour nedokázala vyhrát v tomto století za jediný ročník tolik etap.

Naposledy tu získal sedm etap tým ONCE v sezoně 1994, všechny zásluhou jediného jezdce, Laurenta Jalaberta.

Francouzský cyklista přezdívaný Jaja tehdy brzy vypadl z popředí celkové klasifikace, ale vyhrával jak na běžícím páse horské i sprinterské etapy, včetně té závěrečné v Madridu.

O rok později se na Vueltu vrátil a dosáhl i na celkové prvenství, s velkým náskokem 4:22 minuty na Španěla Abrahama Olana, i když tentokrát „jen“ s pěti vítěznými etapami na kontě.

O šestou se tehdy dobrovolně připravil v horské etapě v Sieře Nevadě, když na posledních kilometrech dojel Němce Berta Dietze z Telekomu, který předtím dlouhé kilometry šlapal sám v úniku. Jalabert by umdlévajícího soupeře snadno předjel, ale rozhodl se jet až do cíle za ním a nespurtovat.

Aktivista způsobil pád Španěla Roma. Existuje i plán s koncem Vuelty v sobotu

„Nikdy jsem si nemyslel, že Dietze dojedu,“ líčil. „Když jsem ho pak uviděl a vnímal jeho zklamání, že na etapu nedosáhne, bylo mi ho až líto. Chtěl jsem tedy ukázat, že není pravda, že se snažím vyhrát všechno. Mým cílem byl celkový titul.“

I kvůli tomuto gestu byl Jalabert ve Francii extrémně populární, přestože nikdy nedosáhl na triumf z Tour, kde jej podle jeho vlastních slov sužovala „vysokohorská nemoc“, kvůli které měl potíže s dechem v nejvyšších partiích závodu.

Kaňku na Jalabertově popularitě nicméně učinilo zjištění, že dopoval. Retroaktivní testy v roce 2004 našly důkaz o užití EPO z roku 1998. Hájil se, že tak činil víceméně nevědomky: „Večer po etapách se o nás lékař postaral, abychom se zotavili, ale my jsme vlastně nevěděli, oč jde. S lékaři jsme si vytvořili vztah založený na vzájemné důvěře, takže jsme se na nic neptali.“

13 etap Maertense – a dalších sedm na Giru

I sedm vítězství UAE v této sezoně nebo týmu ONCE v roce 1994 je však z pohledu historických tabulek stále „slabým“ počinem v porovnání s tím, co na Vueltě předvedl v sezoně 1977 belgický tým Flandria.

Čtrnáct vítězných etap z dvaceti!

Nejvíce vítězných etap v jednom ročníku Vuelty - týmy

(v závorce počet jezdců týmu, kteří dosáhli na vítězství)

14 (2) Flandria Velda - 1977
12 (7) Saint-Raphaël- 1962
9 (4) Televizier Batavus - 1966
9 (5) Lano-Boule d’Or - 1979
8 – dalších osm stájí
7 – mimo jiné také ONCE a UAE

Z toho třináct s jediným jezdcem, Belgičanem Freddy Maertensem, pozdějším mistrem světa z Prahy 1981!

Nutno dodat, že Vuelta se tehdy ještě konala na přelomu dubna a května, někdy dokonce takřka kolidovala s Girem. Na startu se i proto scházela menší konkurence než dnes. Navíc velká část etap byla sprinterská. Svůj výrazně horský ráz nabral závod především až pod současným ředitelem Javierem Guillénem.

„Předtím se stávalo, že jsme i pět dní po sobě jeli rovinaté etapy kdesi skrz španělskou pampu, což přece nikoho nemohlo bavit,“ podotkl Patrick Lefevere, dlouholetý šéf Quick Stepu.

Maertensův počin byl přesto ohromující. Oblékal dres lídra závodu od první do poslední etapy a dominoval celkově o 2:51 minuty před Španělem Miguelem Lasou.

Se slzami, drakem a tisíci svých obličejů. Kruh se uzavřel, loučil se Thomas

Vuelta tehdy vyvrcholila 15. května. Giro startovalo 20. května. Maertens si nedopřál oddych a do Itálie se přesunul přímo ze Španělska. Komentátoři se ptali: Je schopný excelovat tu podobně jako ve Španělsku, kde startovní pole nebylo až tak nabité?

Maertens jejich spekulace vzápětí usměrnil: „Na Giru mi jde o etapy, nemyslím na celkovou klasifikaci.“

Pětadvacetiletý lídr Flandrie pocházel ze středních vrstev, rodiče vlastnili prádelnu a obchod s potravinami. V sedmnácti opustil školu, aby mohl více trénovat na kole. V jedenadvaceti se ženil se svojí teenagerskou láskou Carine, která vyprávěla: „Připadal mi vždycky starší, než kolik mu skutečně bylo. Měl naprosto jasno, kým chce být: profesionálním cyklistou.“

Na Giru 1977 vyhrál hned zahajovací prolog a během úvodních devíti dnů závodu, převážně sprinterských, přidal dalších šest etapových trofejí!

„Je to snad Superman?“ ptali se experti.

Tehdy ho údajně napadlo: Co kdybych přece jen usiloval i o růžový dres?

Jenže ve spurtu následující etapy v Mugellu se v rychlosti 60 km/h zasekla jeho řidítka za řidítka van Lindena z Bianchi. Maertens neudržel rovnováhu, zřítil se na zem – a bylo po všem. Se zlomeným zápěstím jej sanitka vezla do nemocnice.

Rozhodne až Bola del Mundo?

Ale vraťme se z exkurze do minulosti zpět do současnosti a k statistikám rekordmanů tohoto století z UAE. Stáj dosáhla po sobotním Solerově triumfu na Farraponě i na své jubilejní 80. vítězství v sezoně, čímž suverénně vévodí pořadí týmů v roce 2025.

Největší zásluhu na této sbírce mají Tadej Pogačar (16 vítězství), Joao Almeida (10), Isaac del Toro (9) a Jay Vine (5).

Australan Jay Vine z UAE slaví vítězství v desáté etapě Vuelty

Pro zajímavost, od roku 2018 počet vítězných zápisů v sezoně v podání UAE téměř každoročně stoupá, v jednotlivých sezonách jich získali 12 - 29 - 33 - 32 - 48 - 57 - 81 a letos zatím 80, což takřka jistě nebude konečné číslo.

Největší počet vítězství v sezoně (na všech závodech)

80 UAE Emirates
43 Lidl – Trek
35 Visma – Lease a Bike
35 Soudal Quick-Step
25 Ineos Grenadiers
24 Decathlon AG2R
23 XDS Astana
20 Uno-X
20 Red Bull – Bora

Vítězství, které je nyní zajímá jednoznačně nejvíc, je to v celkové klasifikaci na Vueltě.

Almeida a jeho tým mohou jen litovat 9. etapy do Valdezcaray, kde ztratil 30 ze současných 48 sekund, o něž zaostává za Jonasem Vingegaardem. Tehdy měl sám snad jediný slabší den, etapu však nezvládl takticky ani jeho tým.

„Faktem je, že v klíčových pasážích jsem u sebe nikoho neměl, tak to prostě bylo,“ podotkl.

Celý závod může rozhodnout až sobotní královská etapa na Bolu del Mundo, sportovní ředitel UAE Matxin Joxean Fernández však ujišťuje, že nebudou rozhodně čekat až na ni.

Almeidova velká šance by mohla přijít ve středu při výšlapu na El Morredero, což je stoupání dostatečně dlouhé a strmé na to, aby se mu podařilo vrazit mezi něj a Dána klín.

Veledůležitá pak bude čtvrteční rovinatá časovka ve Valladolidu.

Proč Vuelta změnila Vingegaardovi život. Roglič umanutě tvrdil: Chci ho

Oba kandidáti na titul jsou výborní časovkáři. V letošním podobně rovinatém a dlouhém souboji s časem na Tour, který se odehrál v okolí města Caen, byl Almeida o sedm sekund rychlejší.

Jak se porovnají ve Valladolidu?

„Joao s postupující Vueltou sílí a my všichni věříme, že může vyhrát,“ říká jeho týmový kolega Ivo Oliveira. „Samozřejmě musíme útočit. Visma je silná, ale my teď vidíme velmi odhodlaného Joaa. Ještě to neskončilo.“

9. září 2025  9:15

Tým UAE má na Vueltě rekord 21. století. Ale co je to proti počinu z roku 1977

9. září 2025  8:55

Navzdory protestům. Většina týmů stojí za námi, říká Hirt. Nemoc je na ústupu

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Vrátil se právě ze 40kilometrové tréninkové vyjížďky. Cyklistická Vuelta se v Galicii zastavila v pondělí ke druhému volnému dni a Janu Hirtovi a jeho týmu Israel–Premier Tech přidělili organizátoři...

9. září 2025

Fotbalové přestupy ONLINE: Posily na poslední chvíli hlásí Dukla i Karviná

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

8. září 2025  23:58

