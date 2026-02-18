Nový design, stejná vize. Kreuzigerova akademie zlepšuje mladé Čechy a Slováky

Z Calpe do nové sezony. Roman Kreuziger Cycling Academy (RKCA), jeden z nejlepších tuzemských juniorských týmů, právě ve španělském oblíbeném letovisku na pobřeží Středozemního moře před pár dny představil plány na nadcházející rok. „Zásadní změnou je obměna kádru a nový design,“ hlásí generální manažer klubu a bývalý profesionální cyklista Petr Kubias.

Jezdci akademie Romana Kreuzigera na týmovém soustředění | foto: RKCA/Jan Brychta

Hlavní opory zůstávají. Tedy Daniel Kuběna, loňský český šampion v silničním závodě juniorů, Jakub Pastva, nejlepší slovenský časovkář v této kategorii, a Marek Stiblík, třináctý závodník z minulého silničního mistrovství Evropy. Kolem nich se ale objeví šest nových tváří.

„Jde o čtyři české a dva slovenské závodníky, jmenovitě Olivera Bečváře, Romana Birhanzla, Ondřeje Cibocha, Martina Rouse, Mathiase Baricu a Timoteje Michálika,“ vypočítává Kubias.

Kreuzigerova akademie

Kompletní sestava

* Daniel Kuběna

* Marek Stiblík

* Jakub Pastva

* Roman Birhanzl (Rexonix Kovo Praha)

* Ondřej Ciboch (Rexonix Kovo Praha)

* Timotej Michálik (Športový klub Topoľčanky)

* Oliver Bečvář (Bike puzzle team)

* Martin Rous (SportRaces Cycling Team)

* Mathias Barica (Cyklistická tour Petera Sagana)

Další změnou je nový design dresů RKCA. Devítku závodníků budeme v pelotonu vídat v nových barvách. „A nejde pouze o dresy, zcela obměněný design nás bude provázet kompletně. Objeví se mimo jiné také na autech od Toyoty, ve kterých máme nadále podporu. Naším největším partnerem zároveň zůstává česká energetická firma Second Foundation,“ konstatuje Kubias.

Plzeňská akademie Romana Kreuzigera sází i na nová kola. Závodníci na soustředění ve Španělsku zajížděli model Aerfast 5 PRO německé značky Storck.

„Tomu už na podzim předcházel bikefitting v Peci pod Sněžkou v režii bývalého závodníka Tomáše Bucháčka,“ vysvětluje klubový manažer. „Svezl jsem se s klukama na novém Storcku a mohu říci, že je mimořádně pevný a že ani v kopcích s ním nejsou žádné problémy,“ chválil na webu roadcycling.cz Martin Hačecký, bývalý špičkový cyklista a nyní komentátor Eurosportu.

Oproti loňsku posílený tým plánuje měřit síly především s mezinárodní konkurencí na závodech v Belgii, Nizozemí, Itálii, Slovensku, Lucembursku, Francii či Švýcarsku. „V závodním kalendáři ale nechybí ani domácí vrcholy jako republikový šampionát, Závod míru juniorů a především Grand Prix West Bohemia na Plzeňsku, na kterém se náš tým podílí pořadatelsky,“ připomíná Kubias.

V pozici sportovního ředitele a hlavního trenéra zůstávají Václav Novák a Tomáš Holub, o regeneraci se stará masérské trio Jiří Martinec, Luděk Kubias a Luboš Holub. Ty doplňují mechanici Filip Hrunčák, kterého RKCA sdílí s VIF cycling teamem, a Vladimír Čepek. Klub posílila v roli sportovního fyziologa Viktorie Johánková, další lidé v týmu se starají o logistiku, nutriční výživu a lékařskou péči závodníků.

„Novinek je hodně, ale co nadále zůstává, je naše vize dostat nejlepší juniory do developmentů worldtourových týmů,“ doplňuje klubový šéf.

