Pochválil nás i Kwiatkowski. Česká stáj ATT je ve třetí divizi nejlepší na světě

„Na počátku sezony jsme si dali za cíl, že chceme dosáhnout na vítězství v žebříčku evropských třetidivizních stájí,“ vypráví šéf stáje Radim Kijevský. „Ale věděli jsme, že to bude dost těžké, obzvlášť závodit proti development týmům worldtourových stájí, které mají závodní kvalitu poněkud vyšší.“
Ale podařilo se.
Ano. Opravdu jsme vyhráli před development týmem Bory. A navrch jsme první i v třetidivizním světovém žebříčku, což bereme jako takovou třešničku na dortu. I když v tom světovém pořadí se ještě může stát cokoliv, na rozdíl od Evropy se na dalších kontinentech stále závodí. Za námi je nyní japonský tým, který může pobrat body třeba někde v Číně nebo v jiných exotických zemích.
Kam se vy nevydáváte.
Mohli bychom, ale nemělo by to smysl. Pro nás je důležitá Evropa. I z pohledu přijímání na další závody.
Vítězství v evropském třetidivizním žebříčku vám v tomto směru pomůže jak?
Otevře nám dveře na všechny závody 2. kategorie, protože týmy, které se umístí do třetího místa mezi třetidivizními stájemi v Evropě, mají rezervovaný start na každém dvojkovém závodě, který si vyberou. Také na závodech vyšších kategorií si vylepšíme výchozí pozici, aby nás tam brali, ačkoliv povinností organizátorů to není.
Jak moc obtížné je pro vás dostat se například i na podniky kategorie Pro, které jsou v cyklistické hierarchii hned pod těmi worldtourovými?
Letos jsme bohužel žádný nejeli, i když jsme si licenci zaplatili.
Zaplatili?
Ano, musíte před sezonou uhradit poplatek 3500 eur, abyste se mohli ucházet o start na těchto závodech. Bohužel to tentokrát nedopadlo. Zvali nás na Kolem Norska, ale tehdy došlo k termínové kolizi s jinými závody. Zato v další sezoně už máme přislíbený start Kolem Slovinska a také bychom měli jet Czech Tour, která se do kategorie Pro od příštího roku posune. I dalších příslibů je hodně.
Který z letošních závodů byste označil za nejlepší?
Těžko vybírat. Máme celkem 26 vítězství, všechna jsou pro nás cenná a za každé jsem rád. Hodně nás oslovují polské závody, které bereme opravdu prestižně. Moc povedený byl v našem podání i start Kolem Estonska (Boguslawski vítězem etapy a třetí celkově), tak bych asi vybral ten.
Vítězů jste měli dlouhou řadu. Přesto, kdo z týmu vás nejvíc pozitivně překvapil?
Zkraje sezony jsme to stavěli hodně na Polácích, kteří nejen že nás svými úspěchy drželi nad vodou, ale překvapili mě i přístupem a svou spokojeností v týmu. Postupně se to potom přeskupilo, Šimon Vaníček vyhrál etapový závod (Dookola Mazowsza), potom i Dominik Neuman (Tour Szeklerland) a Martin Voltr (Tour Bitwa Warszawska), takže se začaly ukazovat také kvality českých závodníků.
Prozradíte, s jakým rozpočtem na sezonu pracujete?
Řádově s pár desítkami milionů korun. Není to o deseti milionech.
Takže v porovnání s druhodivizními týmy je tam stále rezerva.
No... otázky na možný přesun do druhé divize dostávám teď opakovaně. Zůstaneme však nadále ve třetí. I když nějaké myšlenky na přesun do té druhé tu jsou.
Láká vás? Je to ryze finanční otázka?
Víte, radši budu dělat velice dobře kontinentální (třetidivizní) úroveň než průměrně prokontinentální (druhodivizní). Je to samozřejmě i otázka peněz. Ale díky tomu, že máme poměrně silné partnery, tak je možné, že před sezonami 2027 nebo 2028 o tom budeme přemýšlet víc.
Což by nejspíš vyvolalo i potřebu rozšířit kádr, že?
Znamenalo. My ho už teď nemáme malý (18 jezdců), dvakrát za sezonu jsme absolvovali i tři závody současně, to bylo vážně dost náročný. Rozhodně by však logistika týmu musela být na ještě vyšší úrovni než dnes.
Nakolik se kádr před další sezonou obmění? Odejdou vám někteří jezdci do vyšší divize?
Čtyři lidi měli nabídku z druhé divize, ale nakonec odchází jen jeden, ostatní se rozhodli zůstat - i na základě spokojenosti s týmem a přislíbeného závodního programu na příští rok. Pryč jde jen Marcin Budziński, který míří do italsko-maďarského druhodivizního týmu MBH Bank CSB Ballan.
Máte vyhlédnuté náhrady?
Více než 50 závodníků mělo zájem za nás jezdit, bylo z čeho vybírat. Dnes už je soupiska až na jedno poslední místo uzavřená. Věřím, že budeme zase silní.
Cílem pro příští sezonu tedy bude obhájit vedoucí pozici ve třetí divizi?
Přesně tak. Hlavně v Evropě, aby se nám to opět podařilo. A chceme si také udržet prestiž, kterou jsme si vybojovali dokonce i mezi worldtourovými stájemi.
To znamená?
Poslední dobou už ani u týmů z World Tour nemáme na jedničkových závodech problém, aby nás pustily v balíku mezi sebe a nechali nás v koncovce rozjet vláček pro našeho spurtéra. Což dříve nebývalo.
Dříve se chovaly jak?
Často nás jejich jezdci odháněli, že patříme někam jinam a ať se jim tam vepředu nepleteme. Zato teď jsme naopak i od top týmů docela hájení. Třeba Michal Kwiatkowski (exmistr světa z týmu Ineos) přijel při závodě Kolem Chorvatska za našimi Poláky a oceňoval, jak má náš tým kvalitní organizaci. Nakonec i celkově osmé místo Pekaly právě v Chorvatsku, kde startovalo hned sedm worldtourových týmů, není vůbec špatné.