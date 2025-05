Naděje - ovšem ty cyklistické - s ním spojoval také Mathias Vacek. Právě sem totiž organizátoři vyslali peloton Gira v závěru třinácté etapy, přičemž krátké a prudké cílové stoupání mělo svědčit i Vackovu výbušnému stylu.

Od vedení týmu dostal volné ruce: Zkus, co dokážeš - a když to nevyjde, pustí se do práce Mads.

Není nad to mít víc trumfů, se kterými můžete hrát.

„Dnes jsem si hrozně moc přál, aby Mathias vyhrál,“ prohlásil poté Mads Pedersen, dánský majitel fialového trikotu pro lídra bodovací soutěže. „Mathias tu po té etapě nesmírně touží a rozhodně si ji zaslouží. Po celý rok tvrdě dře, aby mi pomáhal vítězit, na klasikách i tady. Proto jsem doufal, že tentokrát dojede do cíle první on.“

A tak Vacek znovu bušil do vrat, vedoucích k etapovému vítězství na Grand Tour.

Loni, v zahajovací časovce Vuelty v Lisabonu, jej od triumfu dělily jen dvě sekundy.

Tentokrát chybělo 500 metrů.

„Plán byl kontrolovat během dne etapu, protože jsme si věřili na cílové stoupání,“ prozradil týmový kolega a sedmý muž celkové klasifikace Giulio Ciccone.

Stáj Ineos nicméně měla jiné plány. „Ostrým tempem docela brzy otevřeli závod, zatímco my se snažili navyšovat tempo až v závěru,“ popisoval Vacek.

Osmisetmetrový výšlap na Monte Berico, s průměrným sklonem deset a maximálním dvanáct procent, naservírovali stavitelé trati cyklistům hned dvakrát. Po prvním průjezdu ještě absolvovali desetikilometrový okruh, než se pustili do finálního výšlapu.

Peloton během 13. etapy Gira.

Osm kilometrů před cílem, při sjezdu od baziliky, se od hlavního pole jezdců odpoutal Romain Bardet ze stáje Team Picnic Post NL.

A za ním vyrazil... Mathias Vacek.

„Dostal jsem do sluchátek od týmu informaci, že jsme si vytvořili malou mezeru, tak jsem to zkusil,“ líčil český cyklista. „Potom to chvíli vypadalo docela nadějně.“

Jejich náskok postupně narůstal.

Osm sekund, deset, patnáct, sedmnáct.

„Vyhraje Vacek. Koncovku bude mít z těch dvou lepší,“ zaznělo v tu chvíli mezi maséry týmů, čekajícími na své závodníky za cílem.

Vepředu přede všemi se mezitím ulicemi Vicenzy hnali cyklisté dvou různých cyklistických generací i odlišných jezdeckých typů.

Český klasikář a francouzský vrchař.

Dvaadvacetiletý mladík, startující na své teprve druhé Grand Tour kariéry, a proti němu čtyřiatřicetiletý matador, jenž jich má na kontě osmnáct, skončil v minulosti celkově druhý i třetí na Tour a na letošním Giru se s třítýdenními závody definitivně loučí.

Jakmile si vypracovali menší náskok, Bardet se zařadil za Vackovo kolo a dál už nestřídal.

„Říkal jsem mu, ať mi prostřídá, jenže on mi tvrdil, že víc už nemůže,“ říkal Vacek. „Tak jsem nemohl na nic čekat a musel se do toho opírat sám. Doufal jsem, že za tím sjezdem, kde jsme ujeli, se balík na rovině před nájezdem do cílového kopce ještě na chvíli zastaví, ale oni už tam letěli pořádně rychle. A já už neměl dost energie, abych jim vzdoroval.“

Pět set metrů před cílem je chrti pohltili. Smečka hvězd bojující o etapu. Včetně fialového muže. Lidl-Trek po tahu Vackem mocně táhl se svojí superstar Pedersenem.

„Už při prvním výšlapu na Monte Berico tam Mads vyjížděl jakoby nic, zatímco mě už docela bolely nohy,“ prohodil parťák Ciccone.

A co potom, když se rozhodovalo o vítězi etapy.

„Dvě stě metrů před cílem jsem otevřel spurt,“ říkal Dán. „Pak už jsem ani o ničem nepřemýšlel. Nohy mi hořely a já jen doufal, že mi zůstane dost sil do posledních metrů.“

Marně se ho snažil předjet Wout van Aert, marně jej stíhal růžový Isaac Del Toro. „To bylo poprvé, co jsem spurtoval o etapu na Grand Tour proti tak dobrému vrchaři, jakým je Del Toro,“ podotkl Pedersen. „Ale víme, že v koncovkách, jako je tato, dokáže být hodně dobrý. Už před etapou jsme si s týmem říkali, že ten dojezd může svědčit i chlapcům z popředí celkové klasifikace.“

Nejvíce však svědčil jemu.

„Mads je monstrum. Je to jeho Giro,“ velebil svého lídra Vacek. „Už když mě dojeli, viděl jsem ho na dobré pozici, tak jsem věřil, že to dotáhne až do konce. Takže i když mi útok nevyšel, závěr byl pro nás sladký. Tým byl dnes fantastický. Já do toho dal všechno. A Madsovo vítězství je tím, co se počítá.“

„Mads dnes ani nepotřeboval v závěru naši pomoc,“ povídal Ciccone. „Měl neuvěřitelné nohy.“

Čtvrtým etapovým triumfem na tomto Giru vytvořil Pedersen i nový dánský rekord na podnicích Grand Tour. Žádný jiný cyklista z jeho země nezískal během jediného třítýdenního závodu tolik etap.

„Bylo to MADSterclass,“ hrál si se slovy účet Gira na síti X.

„Jde o vaše průlomové Giro, při němž jste se dostal do nové dimenze kariéry?“ dostal otázku na tiskové konferenci.

Usmál se: „Neřekl bych, že jen Giro. Celá tahle sezona je vážně výborná. Udělal jsem velký krok k tomu, abych byl mezi nejlepšími pěti na světě v disciplínách, které umím.“

A jak se takový krok provádí?

„V zimě jsem navýšil tréninkové hodiny, což bylo ze všeho nejdůležitější,“ odvětil. „Zároveň jsme s trenérem řešili také nejrůznější detaily. Od aerodynamiky k většímu porozumění vlastnímu tělu, abych poznal, kdy ještě mohu tkačit a kdy už jdu přes limit. A vše se nyní sečetlo.“

Ve stáji Lidl - Trek před sezonou řešili, koho z dlouhého zástupu svých výtečných cyklistů pošlou na Tour a koho na Giro.

Na Tour se představí s dalším skvělým klasikářem a sprinterem Jonathanem Milanem, s Jasperem Stuyvenem či s Mattiasem Skjelmosem.

„Ale nejsem zklamaný, že na Tour nebudu. Tohle Giro je pro mě bláznivé,“ ujistil Pedersen. „Už před lety jsem se tady pokusil získat fialový dres, ale neuspěl jsem. Mám tu nedodělanou práci. Letos jsem tedy přijel nažhavený získat co nejvíce etap a rvát se o fialový dres. Všechno mi vychází nad očekávání. A až se v létě pojede Tour, udělám si pěknou dovolenou a vychutnám si ji u televize.“

V bodovací soutěží už má náskok úctyhodných 115 bodů.

Přesto se nemíní zastavit. V sobotu čeká další sprinterský dojezd v Nove Gorici.

Ani Mathias Vacek neodkládá své etapové sny.

„Určitě přijdou na Giru ještě další šance,“ ujistil.