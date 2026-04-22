Sedm jmen. Pouze sedm.
Ale už brzy může přibýt osmé.
Jonas Vingegaard.
Aspoň v této misi by tak byl rychlejší než Tadej Pogačar, kterému stále schází triumf na Vueltě.
Sezona jarních klasik vyvrcholí v neděli lutyšským monumentem, načež se pozornost cyklistického světa stočí k podnikům Grand Tour. Osmého května startuje italské Giro. S dánským lídrem týmu Visma na pozici největšího favorita.
Až podivně zní z úst šampiona Tour a Vuelty následující slova: „Po pěti letech, kdy se celá moje sezona točila kolem Tour, je čas na změnu. Tour sice zůstává vrcholem roku, ale pokud bych si letos mohl vybrat, radši bych vyhrál Giro než Tour.“