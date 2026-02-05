Třetí místo Vackovi nepomůže. Časovka se do pořadí Kolem Valencie nezapočítá

Stáje už před startem s ohledem na vítr rozhodly, že všichni cyklisté pojedou časovku na silničních kolech a nevyužijí časovkářské speciály. Vacek se s náročnými podmínkami vyrovnal skvěle a na 17 km dlouhé trati nestačil jen na olympijského šampiona a mistra světa Remka Evenepoela z Belgie a Aleksandra Vlasova z Ruska. Za vítězem zaostal o 16 sekund, od druhého místa ho dělilo osm sekund.
Další český reprezentant Jakub Otruba obsadil v časovce 17. místo. Vojtěch Kmínek byl klasifikován na 104. příčce.
Kolem Valencie – 2. etapa
Časovka jednotlivců, 17 km
1. Evenepoel (Belg.) 20:12, 2. Vlasov (Rus.) -8, 3. Vacek -16, ...17. Otruba -1:24, 104. Kmínek (všichni ČR) -4:27.
Průběžné pořadí: 1. Girmay (Erit.) 3:25:31, 2. Marit (Belg.) -4, 3. Lonardi (It.) -6, ...16. Vacek -10, 82. Otruba -2:05, 115. Kmínek -14:29.
Pozn.: Výsledky 2. etapy se kvůli silnému větru do průběžného pořadí nezapočítávaly.