Třetí místo Vackovi nepomůže. Časovka se do pořadí Kolem Valencie nezapočítá

Autor: ,
  18:10
Český cyklista Mathias Vacek obsadil v závodu Kolem Valencie třetí místo v časovce. Už předem ale bylo rozhodnuto, že se výsledky druhé etapy nebudou kvůli silným poryvům větru započítávat do celkového pořadí. Jezdec týmu Lidl-Trek tak v průběžném hodnocení dál figuruje na 16. místě se ztrátou deseti sekund na vítěze středeční úvodní etapy Biniama Girmaye z Eritreje.

Mathias Vacek v cíli 10. etapy Gira. | foto: Reuters

Stáje už před startem s ohledem na vítr rozhodly, že všichni cyklisté pojedou časovku na silničních kolech a nevyužijí časovkářské speciály. Vacek se s náročnými podmínkami vyrovnal skvěle a na 17 km dlouhé trati nestačil jen na olympijského šampiona a mistra světa Remka Evenepoela z Belgie a Aleksandra Vlasova z Ruska. Za vítězem zaostal o 16 sekund, od druhého místa ho dělilo osm sekund.

Smůla Pedersena na úvod sezony. Při prvním startu si zlomil zápěstí a klíční kost

Další český reprezentant Jakub Otruba obsadil v časovce 17. místo. Vojtěch Kmínek byl klasifikován na 104. příčce.

Kolem Valencie – 2. etapa

Časovka jednotlivců, 17 km

1. Evenepoel (Belg.) 20:12, 2. Vlasov (Rus.) -8, 3. Vacek -16, ...17. Otruba -1:24, 104. Kmínek (všichni ČR) -4:27.

Průběžné pořadí: 1. Girmay (Erit.) 3:25:31, 2. Marit (Belg.) -4, 3. Lonardi (It.) -6, ...16. Vacek -10, 82. Otruba -2:05, 115. Kmínek -14:29.

Pozn.: Výsledky 2. etapy se kvůli silnému větru do průběžného pořadí nezapočítávaly.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
USA vs. ČeskoHokej - Skupina A - 5. 2. 2026:USA vs. Česko //www.idnes.cz/sport
Živě4:1
  • -
  • 130.00
  • 300.00
Litoměřice vs. Pardubice BHokej - 45. kolo - 5. 2. 2026:Litoměřice vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.60
  • 3.50
  • 2.40
Parryová vs. BartůňkováTenis - - 5. 2. 2026:Parryová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.23
  • -
  • 1.65
Betis vs. AtléticoFotbal - - 5. 2. 2026:Betis vs. Atlético //www.idnes.cz/sport
5. 2. 21:00
  • 3.41
  • 3.44
  • 2.00
Bergamo vs. JuventusFotbal - - 5. 2. 2026:Bergamo vs. Juventus //www.idnes.cz/sport
5. 2. 21:00
  • 3.06
  • 3.17
  • 2.26
Washington vs. NashvilleHokej - - 6. 2. 2026:Washington vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
6. 2. 01:00
  • 2.01
  • 4.18
  • 3.24
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod

Američanka Lindsey Vonnová byla po sjezdu v Crans Montaně transportována...

Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

Třetí místo Vackovi nepomůže. Časovka se do pořadí Kolem Valencie nezapočítá

Mathias Vacek v cíli 10. etapy Gira.

Český cyklista Mathias Vacek obsadil v závodu Kolem Valencie třetí místo v časovce. Už předem ale bylo rozhodnuto, že se výsledky druhé etapy nebudou kvůli silným poryvům větru započítávat do...

5. února 2026  18:10

Sparta dopsala tři posily, Grimaldo chybí. Koho pro poháry doplní Plzeň a Sigma?

Sparťanský křídelník Joao Grimaldo se snaží přejít přes Erika Hunala z Dukly.

Mohla dopsat jen tři posily, a tak mimo soupisku pro evropské poháry zůstal Grimaldo. Sparťanské fotbalisty v Konferenční lize doplní Sonne, Irving a Vojta. Sigma ve stejné soutěži i Plzeň v Evropské...

5. února 2026  16:34,  aktualizováno  18:09

ONLINE: Česko - USA 1:4. Hokejistky se zvedly, favoritky i tak drží výrazný náskok

Sledujeme online
Joy Dunneová z USA se raduje z gólu na 2:0 v utkání proti Česku.

S jasnými medailovými ambicemi vstupují české hokejistky do olympijského turnaje v Miláně. Den před oficiálním zahájením her se na úvod potkávají s posledními mistryněmi světa ze Spojených států....

5. února 2026  18:08

Na mladého Borga s Lehečkou a Svrčinou. Berdych měl o složení týmu jasno

Dalibor Svrčina v prvním kole Australian Open.

Tenisté Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina by měli nastoupit do úvodních dvouher ve víkendové kvalifikaci Davisova poháru proti Švédsku. Na čtvrteční tiskové konferenci to řekl kapitán Tomáš Berdych....

5. února 2026  17:50

Těžký pád jednoho z favoritů. Snowboardistu odvezli z tréninku na nosítkách

Lékaři ošetřují Marka McMorrise po těžkém pádu v tréninku na Big Air.

Kanadský snowboardista Mark McMorris měl na olympijských hrách ve středečním tréninku v disciplíně Big Air těžký pád a soutěž, která ve čtvrtek večer začne kvalifikací, se tak uskuteční bez něj....

5. února 2026  9:59,  aktualizováno  17:42

Zabystřan si ve druhém tréninku polepšil, trati olympijského sjezdu vládli domácí

Jan Zabystřan v tréninku na olympijský sjezd.

Český lyžař Jan Zabystřan zajel ve druhém tréninku sjezdu na zimních olympijských hrách dvacátý čas. Na sjezdovce Stelvio v Bormiu ve čtvrtek ztratil 2,32 sekundy na nejrychlejšího Mattiu Casseho a...

5. února 2026  13:51,  aktualizováno  17:37

Gaudenzi povede ATP coby předseda i dál. Mandát mu skončí v roce 2028

Andrea Gaudenzi, šéf tenisové ATP.

Andrea Gaudenzi povede mužskou tenisovou asociaci ATP do roku 2028. Bývalý italský hráč a současný předseda byl zvolen na třetí funkční období a v čele organizace zůstane další dva roky.

5. února 2026  16:24

Vstupenky na baráž o MS bleskově mizí. Zájem je obrovský, těší fotbalovou asociaci

Čeští fanoušci před kvalifikačním utkáním na MS proti Faerským ostrovům

O vstupenky na zápasy české fotbalové reprezentace v březnovém play off o mistrovství světa je veliký zájem. Za úvodní den předprodeje vykoupili fanoušci zhruba 85 procent kapacity určené pro dosud...

5. února 2026  16:12

Zachraňte snowboarding. Ledecká vyzývá ke sledování olympijských her

Ester Ledecká během kvalifikace paralelního obřího slalomu na olympijských...

Olympijská soutěž v paralelním obřím slalomu má nejistou budoucnost. Organizační výbor her v roce 2030 totiž navrhl vyřazení této disciplíny z programu. Snowboardisté z celého světa proto na...

5. února 2026  16:02

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

5. února 2026  15:53

Pronájem bytu 1+kk 42 m2
Pronájem bytu 1+kk 42 m2

Hornoměcholupská, Praha 10 - Horní Měcholupy
14 000 Kč/měsíc

Více z nabídky 102 796 nemovitostí

Superstar za hubičku. Fanoušci Rangers kritizují výměnu hvězdy. Nešlo to jinak?

Artěmij Panarin

Fanoušky hokejových New York Rangers zpráva zaskočila, ačkoliv s ní počítali. Už před více jak dvěma týdny se dozvěděli, že jejich oblíbenec Artěmij Panarin z klubu odejde. Ale tajně doufali v trochu...

5. února 2026  15:30

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

5. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.