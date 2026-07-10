Tour před 120 lety: Bez přehazovaček, zato víno i kokain. A vítěz spáchal sebevraždu

Přibližme si nyní tu dobu. Vypravme se do časů, kdy byl legendární závod nemilosrdným a nesmírně drsným soubojem opravdových titánů silnic.
Píše se rok 1906. Mohutné zemětřesení ničí většinu San Francisca. Erupce Vesuvu zasahuje rozsáhlou oblast kolem Neapole. Finsko se stává první evropskou zemí, která umožňuje volit i ženám. Na vodu je spuštěn slavný zaoceánský parník RMS Lusitania. V USA se uskutečňuje první rozhlasové vysílání, je vynalezen sonar a William Kellogg si nechává patentovat proces výroby cornflakes. Z dlouhých šatů žen mizí nepohodlné vlečky a sukně se zkracují mírně nad kotníky. Korzety do tvaru písmene S jsou vystřídány takzvanými zdravotními korzety s rovnou přední linií.
V Le Mans se zároveň koná historicky první Grand Prix automobilů.
A Tour de France má na programu ročník s pořadovým číslem 4.
Poprvé se její peloton vydává mimo území Francie, když druhá etapa vrcholí v alsaských Metách, které toho času patří Německému císařství.
Poprvé se na trati objevuje „flamme rouge“ (červená vlajka), která bude i napříště označovat poslední kilometr zbývající do cíle.
A poprvé francouzská média použijí pro závod také přezdívku La Grande Boucle (Velká smyčka).
Pyreneje ani Alpy stále do programu závodu nepatří. Moc vysoké, moc nepřístupné, moc nebezpečné, traduje se o nich.
Tour 1906 je dlouhá brutálních 4637 kilometrů rozdělených do pouhých třinácti etap, které jsou v průměru více než 350 kilometrů dlouhé. Startuje se ve 2 nebo ve 3 hodiny v noci.