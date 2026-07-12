Tour ONLINE: Vedro maří původní plány. Devátá etapa přišla o třicet kilometrů

Vysoké teploty ve Francii nepolevují. Temní meteorologické předpovědi dnes očekávají na startu etapy v Malemort 38 stupňů, v cíli v Usselu 36 stupňů a v průběhu dne by maxima mohla atakovat až 41 stupňů.
Departement Corréze, kde devátý díl končí, proto vyhlásil červený stupeň nebezpečí. Ten mimo jiné znamená, že úřady mohly zrušit celou etapu Tour, k čemuž ale nakonec naštěstí nedošlo.
S organizátory se nakonec rozhodli, že trasu zkrátí o úvodních třicet kilometrů.
ONLINE: 9. etapa Tour de France
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Místo 185 jich tak dějství bude mít 155, místo zhruba 3800 výškových metrů 3300 a posunul se také čas startu ze 13:30 na 13:45 a očekává se, že klání skončí kolem půl šesté. Pokud tedy cyklisté nepojedou ještě rychleji...
Zkrácená etapa by totiž mohla nabídnout pořádně intenzivní souboj už od úvodních kilometrů. Dějství je označené jako kopcovité a příležitost by měli dostat klasikáři a silní jezdci do úniků.
Dán Mads Pedersen z Lidl-Trek dopředu vyhlásil, že by rád viděl podobný průběh, jako když spolu s Mathiasem Vackem a Američanem Quinnem Simmonsem ve čtvrtém dějství unikli pelotonu a on slavil vítězství.
„Takový je náš cíl, potřebuju sbírat body,“ hlásí držitel zeleného dresu. „Ale taky si uvědomuju, že to už budeme mít těžší a nikdo nám nedá nic zadarmo. Budeme muset tvrdě bojovat.“
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Ve žlutém dresu jede stále Slovinec Tadej Pogačar z UAE Emirates, který má k dobru na druhého Dána Jonase Vingegaarda z Vismy 2:42 minuty. Třetí je Pogačarův kolega Mexičan Isaac del Toro s mankem 3:27 minuty a čtvrtý Belgičan Remco Evenepoel z Red Bullu, jenž ztrácí 3:30 minuty. Nejlepší z trojice Čechů je Vacek, jenž má manko 7:10 minuty.
Jak devátá etapa dopadne?
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