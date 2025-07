Tour ONLINE: Sedmá etapa s finále na Zdi. Zopakuje Van der Poel 4 roky starý triumf?

Pracovní týden končí na Tour de France tvrdou dřinou. Sedmá etapa začíná zvolna, to ale jen proto, aby měli cyklisté dost sil na výbušné finále po 197 kilometrech v sedle. Hned dvakrát musí peloton...

Byly to pro Filipa Hartmana chvíle, při kterých si člověk klade otázku: Co víc si právě teď mohu přát? „Něco nepředstavitelného a nečekaného. Navíc na domácí trati, na nejoblíbenější ze všech,“ říká...

Není to žádný rebel nebo rošťák, takže lehce překvapil, když si nechal potetovat celou pravou ruku. Od prosince 2023 má pod ramenem lva a na předloktí lvíče. „To jsem já a náš pětiletý syn Samuel,“...

Policistka + hasič = pět zlatých pro manžele. Světové hry? Naše olympiáda

On hasič, ona policistka, dohromady pětkrát zlatí manželé z World Police and Fire Games v americkém Birminghamu. „Je to naše olympiáda,“ tvrdí Jarmila Sobecká Halířová, trojnásobná šampionka v běhu,...