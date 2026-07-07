Tour ONLINE: Nevyzpytatelný den v kopcích a vedru. Dostane šanci únik?

Jde o vskutku nevyzpytatelný den.
Není vyloučené, že některý z týmů největších hvězd i pro celkovou klasifikaci bude stahovat únik, Tour je přece jen v začátku, všichni jsou plní sil a chtějí si první triumf odškrtnout co nejdřív.
ONLINE: 4. etapa Tour de France
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Zároveň jde ale o skvělou možnost pro zdárný souboj uprchlíků z řad silných klasikářů.
A nemusí jít jen o ně, šéf závodu Christian Prudhomme za možné adepty na vítězství považuje i sprintery, kteří zvládnou přejet menší kopce.
„Přejezd katarské krajiny a následné zdolání některých méně náročných stoupání v pohoří Ariége otevírá řadu možností. Mohl by se svést napjatý souboj mezi skupinou uprchlíků a sprintery, kteří se v kopcích udrží,“ vyhlíží.
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Etapa měří necelých 182 kilometrů, je označená jako kopcovitá a cyklisté během ní nastoupají 2700 výškových metrů.
Hned čtyři kopce jsou klasifikované – dva jako druhé kategorie, jeden třetí a jeden čtvrté. Oba nejnáročnější výšlapy se nacházejí až ve druhé polovině – Col de Coudons měří skoro 11 kilometrů s průměrem 5,5 procent a Col de Montségur 6,9 kilometru s průměrem 6,6 procent.
Z druhého jmenovaného bude do cíle ve Foix zbývat ještě 35 kilometrů, které vedou už spíš jen z kopce.
Velkým faktorem budou znovu vysoké teploty, které by měly místy dosahovat ke čtyřiceti stupňům.
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Ve žlutém dresu jede po včerejším triumfu největší favorit Slovinec Tadej Pogačar z UAE, totožný čas v celkové klasifikaci má nicméně i druhý Dán Jonas Vingegaard z Vismy. V závodě pokračují i tři Češi Mathias Vacek, Jakub Otruba a Pavel Bittner. Jak si nejen oni vedou?
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