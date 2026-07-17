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Tour ONLINE: Nejdelší etapa. Na čele 37 uprchlíků, stíhá je skupina s Pedersenem

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Sledujeme online   13:20aktualizováno  14:46

Cyklisté v úniku na Tour de France. | foto: Reuters

Nejdelší den letošní Tour de France a zároveň brána do pohoří Vogéz. Na peloton čeká ve třinácté etapě 206 kilometrů z Dole do Belfortu. Nejdelší dějství ročníku a jeho závěrečná kopcovitá část nahrávají tempařům a klasikářům z úniku před víkendovými horami. Závod sledujte v naší podrobné online reportáži od 13:20.

Zatímco v roce 2023 v Belfortu etapa Tour startovala do lyžařského střediska Le Markstein, kam si tehdy Tadej Pogačar dojel pro vítězství, tentokrát bude historické město s Vaubanovou citadelou hostit velkolepý finiš.

ONLINE: 13. etapa Tour de France

Celý průběh etapy sledujeme v podrobné online reportáži.

Jediná dvousetkilometrová zkouška slibuje velký boj o únik. Prvních 150 kilometrů vede převážně po rovině bez jediného kategorizovaného stoupání, takže se očekává opět vysoký rychlostní průměr. Peloton projede i kolem Mélisey, domovského města Thibauta Pinota, kde je na 138. kilometru připravena sprinterská prémie.

Právě tam začne velké finále. To hlavní je totiž naskládáno do poslední čtvrtiny etapy, kde se silnice začne prudce zvedat. První ze dvou stoupání, Col des Croix (5 km s průměrem 4,8 %), přichází 50 kilometrů před cílem. A po sjezdu se hned začíná stoupat na legendární Ballon d’Alsace, který má v historii Tour speciální místo – v roce 1904 se stal vůbec prvním oficiálním horským stoupáním.

Profil 13. etapy Tour de France

Kopec je dlouhý 8,9 kilometru s pravidelným sklonem kolem sedmi procent. Právě tady by se mělo s největší pravděpodobností rozhodovat o tom, kdo ze skupiny uprchlíků získá etapové vítězství.

Z vrcholu totiž do cílového Belfortu zbývá přesně 30 kilometrů, a případný únik tak před pelotonem potřebuje dostatečný náskok. Nejprve přichází technický sjezd v serpentinách a posledních 18 kilometrů už jen mírně klesá po širokých silnicích až do Belfortu. V samotném dojezdu pak pouhých 450 metrů před finišem přichází důležitá ostrá pravotočivá zatáčka.

Tour de France 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu

Po tropických vedrech navíc na cyklisty v Alsasku čeká výrazná změna počasí – teploty klesnou a hrozí opět i přeháňky. Mokrý a kluzký asfalt tak může sehrát zásadní roli.

Profil nahrává úniku, zejména skvělým časovkářům a tempařům, kteří si po dlouhé rovině dokážou vybudovat pod klíčovými dvěma kopci dostatečný náskok – adeptem může být třeba Filippo Ganna. Stejně tak klasikářům s rychlým finišem jako Michaelu Matthewsovi a především Madsu Pedersenovi z Lidl-Treku, který by mohl mít k ruce opět ve skvělé fazoně jedoucího Mathiase Vacka.

Ukradne si únik páteční etapu, nebo se bude znovu radovat někdo z hlavního pole?

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Tour ONLINE: Nejdelší etapa. Na čele 37 uprchlíků, stíhá je skupina s Pedersenem

Sledujeme online
Cyklisté v úniku na Tour de France.

Nejdelší den letošní Tour de France a zároveň brána do pohoří Vogéz. Na peloton čeká ve třinácté etapě 206 kilometrů z Dole do Belfortu. Nejdelší dějství ročníku a jeho závěrečná kopcovitá část...

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