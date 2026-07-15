Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tour ONLINE: Ryzí sprinterská etapa. Peloton zvolnil, v úniku Alaphilippe

Autor:
Sledujeme online   13:40aktualizováno  14:41

Peloton Tour de France během 8. etapy. | foto: Reuters

Po dalším náročném dni v kopcích dostávají slovo opět nejrychlejší jezdci v pelotonu. Trasa z lázeňského Vichy do cílového Nevers slibuje ryzí sprinterský souboj, poklidné jedenácté dějství ale může v otevřené krajině nečekaně narušit boční vítr. Celý průběh dalšího pokračování Tour de France sledujte od 14:05 v podrobné online reportáži.

Do historického města Nevers, které se pyšní slavným renesančním Vévodským palácem, se Tour de France vrací po dlouhých 23 letech, naposledy se tady z triumfu v hromadném dojezdu radoval legendární italský spurtér Alessandro Petacchi.

ONLINE: 11. etapa Tour de France

Celý průběh etapy můžete sledovat v podrobné online reportáži.

Peloton vyráží z věhlasného lázeňského Vichy a čeká na něj 161 kilometrů v údolí řeky Loiry a jejího přítoku Allier. Na trase sice leží dvě stoupání čtvrté kategorie – Côte de Billonnière (1 km s průměrným sklonem 5,8 %) už na 33. kilometru a daleko před finišem, 38 kilometrů před páskou, přijde na řadu i Côte de Billy-Chavannes (1,4 km s průměrem 5 %). Mnohem větší hrozbou bude otevřená krajina, kde hrozí riziko silného bočního větru, který může peloton nadělit.

Profil 11. etapy Tour de France

Závodit se ale bude hned od startu. Rychlostní prémie totiž přichází velmi brzy, tentokrát už na 28. kilometru. Zelený dres stále drží Mads Pedersen z Lidl-Treku, který má náskok 54 bodů na Biniama Girmaye z NSN. Eritrejský vítěz bodovací soutěže z roku 2024 byl v předchozích dojezdech druhý i třetí a ukazuje, že si do Francie přivezl skvělou rychlost.

Třetí je dosavadní vítěz dvou letošních spurtů Tim Merlier, který tak ve středu útočí na vítězný hattrick. V předchozí etapě však ztratil s pelotonem kontakt příliš brzy a v kopcích musel tvrdě bojovat s časovým limitem. Podobně náročný den má v nohách také vítěz páté etapy Olav Kooij z týmu Decathlon nebo německý finišman Max Kanter z Astany.

Trasa 11. etapy Tour de France

Velká pozornost bude opět upřena i na českého rychlíka Pavla Bittnera, který si v osmé etapě do Bergeracu pátým místem vyrovnal svůj druhý nejlepší výsledek na Staré dámě a potvrzuje, že po zranění jeho forma neustále stoupá.

Naopak nejlepším rozjížděcím vlakem se může pyšnit tým Alpecin pro Jaspera Philipsena, ale král předchozích let zatím na ty nejlepší rychlostně nestačí.

Ukáže Merlier třetím triumfem, kdo letos vládne hromadným dojezdům, anebo bude v Nevers slavit další z jeho dravých vyzyvatelů?

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Hrdý táta Noskové o těžké cestě: Neměli jsme co jíst. Linda mě udržela při životě

Premium
Linda Nosková se po vítězství ve finále Wimbledonu objímá s tatínkem Drahošem.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Modrou košili měl úplně propocenou, ale nakonec si přeci jen mohl vítězoslavně zařvat. Zatímco jeho dcera se svalila na travnatý kurt, Drahoš Nosek v lóži na tribuně vyskočil a jásal. Po dramatickém...

Wimbledonskou šampionkou je Nosková! Proti Muchové proměnila šestý mečbol

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí.

Diváci na centrálním kurtu ikonického Wimbledonu sledovali famózní podívanou. A po dvou a půl hodinách také dojatou Lindu Noskovou! Česká tenistka ve finále travnatého majoru porazila krajanku...

Češky dobyly Wimbledon! Muchová přežila mečbol, ve finále bude hrát proti Noskové

Linda Nosková tomu nemůže uvěřit. Postoupila do finále Wimbledonu!

Ve Wimbledonu se poprvé v historii uskuteční ryze české finále! Karolína Muchová v nesmírně dramatickém duelu proti Američance Coco Gauffové přežila mečbol a vyhrála 6:2, 1:6, 7:6. O grandslamový...

KVÍZ: Velký test Tour de France. Jak znáte nejslavnější cyklistický závod?

Stíhačky a francouzská trikolóra vítají peloton během 21. etapy Tour de France...

Cyklistický svátek jménem Tour de France je v plném proudu. Jak znáte jeho historii, současnost, slavné kopce či stopu, kterou na něm zanechali čeští zástupci? Otestujte své znalosti. Schválně,...

Tour ONLINE: Ryzí sprinterská etapa. Peloton zvolnil, v úniku Alaphilippe

Sledujeme online
Peloton Tour de France během 8. etapy.

Po dalším náročném dni v kopcích dostávají slovo opět nejrychlejší jezdci v pelotonu. Trasa z lázeňského Vichy do cílového Nevers slibuje ryzí sprinterský souboj, poklidné jedenácté dějství ale může...

15. července 2026  13:40,  aktualizováno  14:41

Karlovarsko se ve volejbalové Lize mistrů střetne i s letošním finalistou z Polska

Volejbalisté Karlovarska nastupují ke čtvrtfinálovému utkání.

Volejbalisté Karlovarska se v Lize mistrů utkají ve skupině C s letošním finalistou Zawiercie z Polska, německým Lüneburgem a španělským klubem Las Palmas. Rozhodlo o tom středeční losování v...

15. července 2026  14:13

Plavky, krajky, puntíky. Sabalenková se pochlubila, co nosí na dovolené

Aryna Sabalenková na dovolené v červenci 2026.

Poslední turnaje jí nevyšly podle představ. Světová tenisová jednička Aryna Sabalenková proto po Wimbledonu vyrazila nabrat síly k moři. Fanouškům ukázala nejen chvíle odpočinku, ale také svůj...

15. července 2026  13:52

Rusové se vrací na půdu IIHF. Účast na MS? Měli bychom cílit na olympiádu, říká Bykov

Ruští hokejisté skousávají porážku na Světovém poháru s Kanadou.

Po více jak čtyřech letech se ruská delegace osobně objeví na pravidelném kongresu Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Bude se podílet na volbě nového prezidenta, který pak bude spolu s členy Rady...

15. července 2026  13:46

Slavia se stala terčem hackerského útoku. Musela pozastavit prodej permanentek

Slávističtí fanoušci v emocích po vítězsví 2:1 nad Olomoucí.

Fotbalová Slavia řeší problém s prodejem permanentních vstupenek. Ten začal v pondělí odpoledne, kvůli technickým problémům byl ale následně pozastaven. Podle oficiálního vyjádření byla aplikace...

15. července 2026  13:18

Na Silverstonu řádili během závodů F1 zloději. Krádež souvisí s Verstappenem

Max Verstappen po sprintu, ve kterém nedosáhl na žádné body.

Dodávka vzdělávacího programu Red Bull STEMx se během Velké ceny Velké Británie stala terčem zlodějů. Ze Silverstonu si odnesli dvě zakázkové repliky helem Maxe Verstappena.

15. července 2026  12:36

O kouzlu standardních situací. Slávistický kouč vysvětluje: Musíte vnímat, na co máte

Premium
Slávistický asistent Milan Černý, který se v rámci realizačního týmu stará o...

Od našeho zpravodaje v Rakousku Když si hlavní kouč Jindřich Trpišovský všiml, kdo usedá k rozhovoru, okamžitě svého kolegu popíchl: „Ne že přestaneme dávat góly!“ Milanu Černému říkají ve Slavii familiérně Míňo. Odchovanec,...

15. července 2026

Konkurence je třeba, čekají nás tři soutěže, říká plzeňský záložník Hrošovský

Patrik Hrošovský hovoří s médii.

V generálce na novou sezonu odehrál bezmála sedmdesát minut, po úterní výhře 2:0 nad ukrajinským Žytomyrem na závěr rakouského soustředění byl Patrik Hrošovský, slovenský záložník fotbalové Plzně,...

15. července 2026  11:50

Chystá se obří show. Poločasová přestávka finále mistrovství světa potrvá až 25 minut

Aztécký stadion hostil slavnostní zahájení fotbalového světového šampionátu. A...

Madonna, Shakira či chlapecká K-popová skupina BTS. Během poločasové přestávky finále fotbalového mistrovství světa se na stadionu v New Jersey navíc uskuteční ještě 11minutová show ve stylu Super...

15. července 2026  11:25

Anglie - Argentina v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Anglický záložník Jude Bellingham a trenér Thomas Tuchel po zápase s Norskem.

Semifinále MS 2026 přináší obnovení jedné z nejvášnivějších fotbalových rivalit na světě. Bitva Anglie - Argentina slibuje v americké Atlantě strhující podívanou. Zatímco Argentina útočí na obhajobu...

14. července 2026  11:09,  aktualizováno  15. 7. 11:05

Divoké barvy i pocta legendám. Pamatujete si tyto dresy Tour de France?

Divoké barvy i pocta legendám. Pamatujete si tyto dresy Tour de France?

Už více jak týden bojují cyklisté na slavné Tour de France. Diváci mohou v pelotonu kromě tradičních a ikonických trikotů vidět také dresy nováčků. Připomeňte si ale ty, které se zapsaly do paměti...

15. července 2026  10:57

Kdo vyhraje MS 2026: Aktuální kurzy a favorité MS ve fotbale

Kylian Mbappé z Francie slaví svůj druhý gól v utkání mistrovství světa proti...

Světový šampionát v Severní Americe vstoupil do vyřazovací fáze. Sázkaři i fanoušci řeší otázku, kdo vyhraje MS 2026. Přinášíme přehled aktuálních kurzů sázkové kanceláře Synot Tip a přesné...

15. července 2026  10:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.