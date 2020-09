Já tu etapu chci a chci. Jak Hirschi bušil na bránu a ta se otevřela

Schválně, zkuste se zamyslet a říci, kdo vás zatím svými výkony na Tour nejvíce pozitivně překvapil.

Wout van Aert? Tím, jak vyhrává spurty a zároveň táhne Jumbo do kopců? Ale o něm jsme přece už věděli, jak neskutečně univerzálním jezdcem je.

Nebo Tadej Pogačar? Jak ujíždí i největším hvězdám, nebo je poráží v koncovce horské etapy? Ale ten už třetím místem na loňské Vueltě naznačil, co vše v něm dříme.

Tak tedy Marc Hirschi? Ano, to by byla má odpověď. Ta obrovská vůle po vítězství, kterou ukazuje zas a znovu, je ohromující. A síla v jeho nohou rovněž.

Jistě, Hirschi už v předchozích letech upozornil na své schopnosti. Předloni po sólovém úniku dosáhl v hornatém terénu kolem Innsbrucku na titul mistra světa do 23 let. Přesto, kdo by čekal takový průlom na Tour? Vždyť švýcarský mladík v dresu Sunwebu neměl dosud na kontě jediné profesionální vítězství.

Dvakrát už se na této Tour chystal projít branou do cyklistického ráje, kam smí vstoupit vítězové etap.

Poprvé, ve 2. etapě v Nice, mu ji přibouchl před očima Julian Alaphilippe.

Podruhé, v pyrenejské 9. etapě do Larunsu, se Hirschi k této bráně vydal po cestě, na které byl 90 kilometrů sám, ale 1500 metrů před cílem ho dostihla parta superfavoritů. Ani to ho neodradilo, pokusil se je porazit ve spurtu, jenže dva slovinští horalé byli o kousek rychlejší.

Někoho by taková porážka možná demoralizovala a psychicky příliš vysála. Ne tak Hirschiho. Tak do třetice, řekl si. A ať fandíte komukoliv, od Sagana přes Rogliče po Alaphilippa, za ten zavilý tah na bránu jste mu museli tleskat.

Jako rajská hudba se mu poslouchala slova, která na jeho adresu pronášela velká jména pelotonu.

„Hirschi byl dnes neporazitelný. Nic jsme proti tomu nemohli udělat,“ řekl Max Schachmann z Bory.

A co potom chvála od Juliana Alaphilippa: „Ten kluk na nic nečekal a vyhrál. Klobouk dolů. Předvedl skvělou jízdu. Jednoznačně si zasloužil vyhrát. Já jsem zklamaný, ale udělal jsem maximum a Hirschi byl dnes nejsilnější. Nemám čeho litovat.“

Komu by se z takových slov nezatočila hlava. Vždyť 22letý Hirschi debutuje na Grand Tour. „Když jsem sem jel, nikdy by mě nenapadlo, že tu vyhraju etapu. Teď ji mám a k tomu navrch druhé i třetí místo. Je to jako sen,“ říkal.

Naplnění tohoto snu se zrodilo z živelnosti jeho závodnické mysli. Nemyslete si, že etapy, v nichž chce útočit, dlouho dopředu vybírá a pitvá. Právě naopak.

„Beru Tour den po dni,“ svěřoval se. „Nedívám se na etapy v předstihu. Vždycky až ráno otevřu knihu a prohlédnu si, jaká ta nejbližší bude. Až pak se rozhoduji, co bych v ní mohl podniknout.“

Řada různých plánů různých týmů do sebe ve 12. etapě narážela.

Ten v podání německý Bory zněl: Budeme ji kontrolovat pro Petra Sagana. Proto chtěli sjet uprchlíky a doufat, že se jejich slovenský lídr dostane přes poslední kategorizované stoupání s pelotonem - a pak vyhraje spurt.

Podobně smýšleli ve stáji CCC. Nedovolit únik a v závěru zaútočit na etapu s Gregem Van Avermaetem.

Julian Alaphilippe, lídr Quick-Stepu, dle vlastních slov uvažoval: Dnešek si týmy jako Bora pohlídají, raději ušetřím síly na páteční etapu na Puy Mary, v té bych mohl zaútočit na vítězství.

Tým Sunweb chtěl naopak co nejvíce svých jezdců dostat hned po startu do úniku dne a snažit se, aby dojeli před pelotonem až do cíle.

Nakonec bylo vše jinak.

Sunweb v prvním úniku nikoho neměl. Bora a CCC šestičlennou skupinu uprchlíků sjely velice brzy. Jenže pak se zrodil další útok. A v podání Sunwebu byl přímo učebnicovou lekcí dokonalé týmové práce.

Po loňském odchodu Toma Dumoulina do Jumba a pokaženém vztahu s Michaelem Matthewsem, který oznámil záměr vrátit se do Mitcheltonu-Scott (a snad proto nebyl na Tour ani nominován), se německo-nizozemská stáj ocitla ve stavu, kdy se mnozí ptali: Co tady vlastně chtějí předvádět? Mohou vůbec získat etapu?

Odpovídali na silnici. Nejen Hirschim. Také v hromadných dojezdech, při nichž rozjížděcí vláček Sunwebu patřil k nejlepším a v nichž se Cees Bol propracoval i ke druhému a třetímu místu.

„Týmový duch máme skvělý,“ ujišťoval Hirschi. Teď svoji vnitřní harmonii demonstrovali.

Při stoupání 3. kategorie na Crote de la Croix du Pey nejprve sprinteři Sunwebu vypracovali 40 kilometrů před cílem ideální pozici pro zdařilý únik dvojice Tiesj Benoot a Soren Kragh Anderson, jako by si ti dva chtěli vzpomenout na podobný společný útok na jarním závodě Paříž-Nice.

Hirschi měl zůstávat v pelotonu, hlídat si Alaphilippa a další klasikáře.

Jenže další a další jezdci se snažili odtrhnout a vydat do úniku. V popředí byl už i Max Schachmann z Bory. „Peter (Sagan) mi řekl: Je to příliš rychlé, jeď, nečekej na mě,“ líčil.

Před peloton se vzápětí vydal také Hirschi, kterému zpočátku pomáhal parťák Nicolas Roche. Duo Sunwebu na špici zvolnilo, počkalo na Hirschiho, a rázem Sunwebovci svojí tříčlennou převahou v čelní šestičlenné skupině frustrovali ostatní týmy.

Při stoupání 2. kategorie na Suc Au May pak 23 kilometrů před cílem Hirschi udeřil. Rychle zareagoval na útočícího Marca Solera z Movistaru, dojel ho, ujel mu, akceleroval - a už ho viděli až v cíli.

„V neděli, když jsem po dlouhém sólu nakonec etapu nevyhrál, jsem byl hodně zklamaný a smutný,“ vyprávěl. „Ale na druhou stranu, bez těch předchozích etap, kde jsem se ocitl k vítězství tak blízko, bych možná neměl dost sebevědomí, abych se dnes o takový útok pokusil. I když jsem až do posledního kilometru pochyboval, jestli mi vyjde.“

Za ním pokračovali ve vynikající týmové práci jeho parťáci. „Kluci blokovali ostatní ve skupině, nenechali nikoho k Markovi doskočit. Jeli s důvěrou jeden ve druhého,“ chválil je kouč Matt Winston.

JEDU DOPŘEDU. Julian Alaphilippe nastupuje hlavnímu poli.

Když k pronásledovatelům dorazil i Julian Alaphilippe, kterého dění posledních kilometrů přimělo k přehodnocení předstartovních plánů, sehrál Andersen roli dokonalého ničitele (nejen) Alaphilippových plánů a v roli diverzanta neustále narušoval tempo skupiny.

Zas a znovu se snažil lídr Quick-Stepu akcelerovat, ponoukal ostatní ke spolupráci, ale efekt žádný.

Alaphilippe neprožívá žluté mámení jako loni na Tour, ani to neočekával. V celkovém pořadí ztrácí skoro hodinu, ale chce vyhrát přinejmenším ještě jednu etapu. „Neútočil jsem pozdě, čekal jsem na nejstrmější pasáže Sac au May. Ale bylo to komplikované,“ říkal.

Zvlášť když Hirschi letěl. Na vrcholu prémie měl 20 sekund k dobru. Následný sjezd vystřihl na hraně rizika, řezal zatáčky a pod kopcem měl 50 sekund.

Švýcarsko začalo věřit, že se po osmiletém čekání dočká svého vítěze etapy Tour. Muž, který se jím stal při prologu v Lutychu 2012, paradoxně pochází stejně jako Hirschi z Bernu a loni se stal i jeho agentem.

Fabian Cancellara.

„Hodně mi pomohl, abych se vyvinul jako jezdec i člověk,“ chválí ho Hirschi.

Myslel na svého mentora, i když se hnal do cíle v Sarran. Kilometr před cílem uvěřil. A tak si po nejdelší etapě Tour 2020 jel pro triumf v nejmenší cílové obci tohoto ročníku jeho čtvrtý nejmladší účastník.

Marc Hirschi zařídil 59. švýcarské vítězství v historii Tour a udělal to ve stylu slavných útoků někdejších šampionů tohoto závodu Ferdi Küblera a Huga Kobleta.

„Je to neuvěřitelné,“ říkal. „Byl jsem dvakrát tak blízko. A teď to mám. Nedokážu popsat své pocity. Je těžké najít slova. Dlouho jsem pochyboval. Pronásledovatelé byli pořád blízko a v mysli se mi přehrávaly ty dvě etapy, kdy to nevyšlo. Ale povedlo se. Mé první profesionální vítězství a hned na Tour.“

A protože týmová euforie vám dává křídla, Søren Kragh Andersen navzdory únavě z předchozích destruktivních prací navrch dospurtoval pro 3. místo.

Julian Alaphilippe naopak před cílem zaostal i za skupinou pronásledovatelů, kymácel se na kole. „Vypadalo to na mechanické potíže,“ popisoval. „Měl jsem pocit, že mé kolo se najednou nepohybuje dopředu. Ale byl jsem to já, kdo se nepohyboval dopředu, mé nohy. Už jsem neměl sílu, abych udělal něco víc.“

The Cycle Collective @cyclecollective 'I thought it was bike trouble, but it was just legs': Julian Alaphilippe proves mortal once more on Tour de France stage 12 https://t.co/LBrJt86cYD https://t.co/ON9mI49OXT oblíbit odpovědět

Peter Sagan sice na posledním kopci trpěl a odpadl, ale vrátil se do pelotonu a zaspurtoval si z něj aspoň pro drobné body za 13. místo.

V hlavním poli přijeli všichni favorité celkové klasifikace, nepoškození, nicméně znavení - a s vědomím, že je v pátek čeká těžká zkouška se sedmi vrchařskými prémiemi.

„Byla to dlouhá etapa se spoustou stresu,“ říkal Egan Bernal. „Budeme ji cítit v nohách, až se zítra pojede o celkovou klasifikaci.“

Hirschi zatím prozrazoval své plány do let příštích.

„Rád bych se nejprve prosadil na klasikách typu Lutych-Bastogne-Lutych a Lombardie. Později, až můj motor bude ještě výkonnější, bych se mohl zlepšit také v dlouhých stoupáních a etapových závodech. A pak, možná, ze mne bude i jezdec na celkovou klasifikaci.“

Tolik o vzdálenější budoucnosti.

Ovšem kdybyste se ho zeptali na profil páteční etapy...

„Zatím jsem na něj nekoukal. Až zase ráno,“ reagoval. „Na tomhle zvyku nemíním nic měnit.“