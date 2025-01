Romův první úspěch mezi elitou. Španěl ovládl třetí etapu Tour Down Under

10:06

Třetí etapu Tour Down Under vyhrál španělský cyklista Javier Romo a díky prvnímu profesionálnímu vítězství se dostal do čela průběžného pořadí úvodního závodu kalendáře WorldTour. V kopcovité etapě o délce 147,5 km zvítězil šestadvacetiletý člen týmu Movistar díky útoku necelých pět kilometrů před cílem.