Kolize se odehrála asi 96 km před cílem 169,8 km dlouhé etapy, kdy na silnici vběhli dva velcí klokani. Zatímco Vine se po pádu rychle vrátil do pelotonu, Menno Huising, Lucas Stevenson a Alberto Dainese museli kvůli zraněním odstoupit. Zranil se i jeden klokan.
„Když se mě někdo ptá, co je v Austrálii nejnebezpečnější, vždycky říkám, že klokani. Vždycky číhají v křoví, a když už nemáte šanci zastavit, skočí před vás. Dneska se to potvrdilo,“ řekl Vine.
„Dva vletěli do pelotonu, když jsme jeli asi padesátkou. Jeden zastavil a pak začal kličkovat zleva doprava a já do něj narazil,“ přidal Vine, který byl v posledních dvou letech nejlepším vrchařem Vuelty.
Třicetiletý Vine nakonec dojel do cíle ve Stirlingu na 26. místě a na Tour Down Under navázal na celkové prvenství z roku 2023. Závěrečnou etapu vyhrál Matthew Brennan z Velké Británie.
Jednadvacetiletý český debutant ve WorldTour Pavel Novák obsadil v konečném pořadí 64. místo se ztrátou deseti minut, v pořadí mladých jezdců byl pátý. Petr Kelemen skončil na 91. příčce.
Cyklistický závod Tour Down Under (WorldTour)
5. etapa (169,8 km):
1. Brennan (Brit./Visma-Lease a Bike) 3:58:08, 2. Fisher-Black (N. Zél./Red Bull-Bora hansgrohe), 3. Lund Andresen (Dán./Decathlon CMA CGM), 4. Gilmore (Austr./NSN), 5. Velasco (It./XDS Astana), 6. Eddy (Austr.) všichni stejný čas, ...91. Kelemen (ČR/Tudor) -4:55, 107. Novák (ČR/Movistar) -7:18.
Konečné pořadí: 1. Vine (Austr./UAE Emirates-XRG) 16:44:54, 2. Schmid (Švýc./Jayco AlUla) -1:03, 3. Sweeny (Austr./EF Education-EasyPost) -1:12, 4. Brenner (Něm./Tudor) -1:14, 5. Kron (Dán./Uno-X Mobility) -1:16, 6. Raccagni (It./Soudal Quick-Step) -1:19, ...64. Novák -10:24, 91. Kelemen -18:21.