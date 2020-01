Ewan unikl karambolu a vyhrál druhou etapu Tour Down Under

Cyklistika

Zvětšit fotografii Cyklisté projíždějí během druhé etapy Tour Down Under lesem zničeným požáry v okolí Adelaide. | foto: Reuters

dnes 10:26

V závěru se vyhnul hromadnému pádu, v němž zůstala řada favoritů. Domácí jezdec Caleb Ewan vyhrál druhou etapu a dostal se do čela závodu Tour Down Under, který v Austrálii tradičně zahájil sezonu silničním cyklistům.

Na zemi se ocitli italský spurtér Elia Viviani nebo Brit Simon Yates, kolega jihoafrického obhájce prvenství Daryla Impeyho z týmu Mitchelton-Scott. Yates si poranil koleno a je možné, že závod pro něj skončil. „Vyhnul jsem se, byl jsem těsně před tím. Ale slyšel jsem, jak spadli. Hrozný zvuk slyšet praskat karbon,“ komentoval Ewan hromadný pád kilometr a půl před cílem. Pro vítězství pak spurtoval do mírného kopce. V průběžném pořadí je bez časové ztráty na druhém místě vítěz úvodní etapy Sam Bennett, Impey je třetí o sekundu. Na 35. místě dorazil do cíle ve Stirlingu český cyklista Josef Černý. Závod skončí v neděli. Cyklistický závod Tour Down Under (WorldTour) 2. etapa (135,8 km): 1. Ewan (Austr./Lotto-Soudal) 3:27:31, 2. Impey (JAR/Mitchelton-Scott), 3. Haas (Austr./Cofidis), 4. Philipsen (Belg./SAE Team Emirates), 5. Felline (It./Astana), 6. Vendrame (It./AG2R La Mondiale), ...35. Černý (ČR/CCC) všichni stejný čas. Průběžné pořadí: 1. Ewan 6:56:15, 2. Bennett (Ir./Deceuninck-Quick Step) stejný čas, 3. Impey -1, 4. Philipsen -4, 5. Haas -5, 6. Drizners (Austr.) -7, ...69. Černý -10.