Porte exceloval v královské etapě a ovládl závod Tour Down Under

dnes 11:24

Daryl Impey se na australském etapovém závodu Tour Down Under třetího vítězství za sebou nedočkal, jihoafrický cyklista spadl v konečném pořadí po poslední etapě z prvního na šesté místo. Po dvouletém kralování jezdce z JAR se vrátil do pozice vítěze prvního podniku v sezoně World Tour domácí Richie Porte.

Porte rozhodl o triumfu druhým místem v závěrečné královské etapě s dojezdem na Willunga Hill. Celkově vyhrál o téměř půl minuty. Do cíle dojel po 151,5 kilometru druhý za Britem Matthewen Holmesem, který jako jediný z 26 uprchlíků dotáhl únik do úspěšného konce. Porte na něj ztratil tři sekundy, Impey jich nabral dalších 26. Holmes při premiéře v pelotonu na závodu World Tour vybojoval první triumf mezi profesionály i v dresu nového belgického zaměstnavatele Lotto Soudal. Jediný český účastník Josef Černý z polského týmu CCC ztratil v horské etapě dvě minuty a celkově obsadil 61. místo s odstupem téměř 11 minut. Cyklistický závod Tour Down Under (WorldTour) Závěrečná 6. etapa (151,5 km): 1. Holmes (Brit./Lotto-Soudal) 3:24:54, 2. Porte (Austr./Trek-Segafredo) -3, 3. Boaro (It./Astana) -4, 4. Armirail (Fr./Groupama-FDJ), 5. Storer (Austr./Sunweb), 6. Ulissi (It./SAE Team Emirates) všichni -7, ...57. Černý (ČR/CCC) -1:59. Konečné pořadí: 1. Porte 20:37:08, 2. Ulissi, 3. Geschke (Něm./CCC), 4. Dennis (Austr./Ineos), 5. Van Baarle (Niz./Ineos) všichni -25, 6. Impey (JAR/Mitchelton-Scott) -30, ...61. Černý -10:39.