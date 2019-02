Ewan vrazil do Philipsena hlavou a v Austrálii přišel o etapový triumf

Cyklistika

Zvětšit fotografii Belgický cyklista Jasper Philipsen (vlevo) přijíždí do cíle 5. etapy Tour Down Under. | foto: Profimedia.cz

led 19 2019

Dvacetiletý belgický cyklista Jasper Philipsen si v páté etapě Tour Down Under připsal první vítězství ve WorldTour. Pomohl mu k tomu trest původně prvního Australana Caleba Ewana, kterému rozhodčí výhru odebrali za to, že v cílové rovině při formování jezdců před hromadným finišem vrazil právě do Philipsena hlavou.

„Musím rozhodnutí jury akceptovat, i když s ním nesouhlasím. Chtěl jsem celý peloton uchránit od pádu. Komisaři se na to ani trochu nedívají z našeho pohledu,“ řekl Ewan, který byl přeřazen na konec hlavního pole a obsadil v etapě 83. místo. Zhruba deset kilometrů před cílem upadl vedoucí jezdec průběžného pořadí Novozélanďan Patrick Bevin, ale s krvavými šrámy a naraženými žebry dorazil do cíle ve stejném čase jako vítěz. Po etapě putoval do nemocnice na vyšetření, které vyloučilo zlomeniny a vnitřní zranění. Pokud v neděli ráno projde testy na otřes mozku, bude moci v závodě pokračovat. Před závěrečnou etapou má náskok sedmi sekund na obhájce prvenství Daryla Impeyho z JAR. „Bylo to hektické. Každý si snažil vytvořit dobrou pozici a pak dochází k pádům. Ale tak to v cyklistice chodí,“ komentoval závěrečné kilometry Philipsen. Z dodatečně přiznaného vítězství byl trochu v rozpacích. „Vždycky je to lepší, když vyhrajete a můžete u toho zvednout ruce nad hlavu. Ale jsem ještě mladý, tak se snad opravdového vítězství dočkám. Budu se o to snažit,“ řekl belgický mladík, za kterým skončil trojnásobný mistr světa Slovák Peter Sagan. Cyklistický závod Tour Down Under (WorldTour) 5. etapa (149,5 km) 1. Philipsen (Belg./SAE Team Emirates) 3:37:00, 2. Sagan (SR/Bora-hansgrohe), 3. Van Poppel (Niz./Jumbo-Visma), 4. Debusschere (Belg./Kaťuša), 5. Viviani (It./Deceuninck-Quick-Step), 6. Bauhaus (Něm./Bahrajn-Merida) všichni stejný čas. Průběžné pořadí: 1. Bevin (N. Zél./CCC) 17:00:25, 2. Impey (JAR/Mitchelton-Scott) -7, 3. L. L. Sánchez (Šp./Astana) -16, 4. Gibbons (JAR/Dimension Data), 5. Polanc (Slovin./SAE Team Emirates), 6. Guerreiro (Portug./Kaťuša) všichni -26.