Královskou etapu Tour Down Under museli zkrátit, závěrečný spurt ovládl Vernon

Domácí jezdec má před nedělním finále už více než minutový náskok. Jeho nejbližší soupeř Jhonatan Narváez z Ekvádoru, který na něj dosud ztrácel jen šest sekund, dnes po pádu odstoupil. Jednadvacetiletý český debutant ve WorldTour Pavel Novák je třetí v hodnocení mladých jezdců.
Čtvrtá etapa měla být královská, ale organizátoři ji museli o 45 kilometrů zkrátit kvůli riziku požárů v horských oblastech. Cyklisté tak přišli o tři výjezdy na proslulý kopec Willunga.
„Vzhledem k tomu, že tahle etapa měla vypadat úplně jinak a navíc jsme ztratili Corbina Stronga a Jakea Stewarta, tak jsme odvedli skvělou práci. Podívali jsme na ten dojezd z dřívějších závodů,“ řekl Vernon, který si dojel pro vítězství po deseti měsících. „Vítr způsobil spoustu stresu a pád. Všichni se toho obávali, ale nic z toho nebylo,“ uvedl jezdec stáje NSN.
Za vedoucího muže závodu Vinea se posunul po Narváezově odstoupení Švýcar Mauro Schmid.
Cyklistický závod Tour Down Under (WorldTour)
4. etapa (130,8 km):
1. Vernon (Brit./NSN) 2:56:30, 2. Lund Andresen (Dán./Decathlon CMA CGM), 3. Pithie (N. Zél./Red Bull-Bora-hansgrohe), 4. Gilmore (Austr./NSN), 5. Gate (N. Zél./XDS Astana), 6. Zambanini (It./Bahrain Victorious) všichni stejný čas, ...54. Novák (ČR/Movistar) -25, 101. Kelemen (ČR/Tudor) -1:37.
Průběžné pořadí: 1. Vine (Austr./UAE Emirates-XRG) 12:46:46, 2. Schmid (Švýc./Jayco AlUla) -1:03, 3. Sweeny (Austr./EF Education-EasyPost) -1:12, 4. Brenner (Něm./Tudor) -1:14, 5. Kron (Dán./Uno-X Mobility) -1:16, 6. Raccagni (It./Soudal Quick-Step) -1:19, ...36. Novák -3:08, 88. Kelemen -13:26.