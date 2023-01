Ve třiceti poprvé vítězný. Coquard ovládl čtvrtou etapu na Tour Down Under

„Byla to dlouhá doba, čekal jsem na to deset let. Je to velká úleva,“ řekl Coquard v cíli 133 kilometrů dlouhé etapy. Brzkým nástupem ve finiši nedal soupeřům šanci a zvítězil před Italem Albertem Bettiolem a krajanem Hugem Pagem.

Ve větru se peloton rozdělil na dvě početné skupiny a v té první nechyběl vedoucí muž celkového pořadí Australan Jay Vine. Před závěrečnou etapou má náskok 15 sekund na Brita Simona Yatese a Španěla Pella Bilbaa.

„Byl to celkem stres. V jednu chvíli to vypadalo na pohodový den, samý úsměv, mával jsem příbuzným u trati. Zbylých 45 kilometrů ale byla pořádná dřina. Vydal jsem se víc, než jsem čekal,“ uvedl Vine.