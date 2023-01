Třetí etapu Tour Down Under vyhrál Bilbao, novým lídrem je Vine

Třetí etapu cyklistického závodu Tour Down Under vyhrál Španěl Pello Bilbao, který byl po závěrečném sjezdu nejrychlejší ve spurtu tří uprchlíků. Za ním skončili po 117 kilometrech Brit Simon Yates a domácí Australan Jay Vine, který se posunul do čela průběžného pořadí. Před Bilbaem vede o 15 sekund.