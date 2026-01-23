Welsford na oblíbeném závodě znovu vítězí, ovládl třetí etapu Tour Down Under

„Nemám slov. Bylo to hrozně těžké. V posledním stoupání jsem byl na pokraji sil, ale Ben (Swift) jel se mnou a říkal, že to dorazíme. Mám hroznou radost,“ řekl Welsford po sedmém etapovém vítězství na Tour Down Under.
Bylo to jeho 13. prvenství v kariéře. Naposledy vyhrál před rokem na stejném závodě, tehdy ovládl tři etapy. „Chtěl jsem nový rok dobře odstartovat a tým mi věřil. Mně se povedlo získat zpět ztracené sebevědomí. Jsem z toho nadšený,“ prohlásil australský cyklista.
Závod dál vede jeho krajan Jay Vine, který v závěru etapy upadl, ale žádný čas neztratil.
Jednadvacetiletý český debutant ve WorldTour Pavel Novák dojel do cíle rovněž ve stejném čase jako vítěz a v celkovém pořadí si mírně polepšil na 40. místo. Petr Kelemen figuruje na 91. pozici.
Tour Down Under (WorldTour)
3. etapa (140,8 km)
1. Welsford (Austr./Ineos Grenadiers) 3:26:43, 2. Lund Andresen (Dán./Decathlon CMA CGM), 3. Bower (N. Zél./Groupama-FDJ United), 4. Stewart (Brit./NSN), 5. Gate (N. Zél./XDS Astana), 6. Eržen (Slovin./Bahrain Victorious), ...57. Kelemen (ČR/Tudor), 78. Novák (ČR/Movistar) všichni stejný čas
Průběžné pořadí: 1. Vine (Austr./UAE Emirates-XRG) 9:50:16, 2. Narváez (Ekv./UAE Emirates-XRG) -6, 3. Schmid (Švýc./Jayco AlUla) -1:05, 4. Sweeny (Austr./EF Education-EasyPost) -1:12, 5. Brenner (Něm./Tudor) -1:14, 6. Kron (Dán./Uno-X Mobility) -1:16, ...40. Novák -2:43, 91. Kelemen -11:49