Welsford na oblíbeném závodě znovu vítězí, ovládl třetí etapu Tour Down Under

  10:25
Třetí etapu cyklistického závodu Tour Down Under vyhrál v hromadném spurtu Australan Sam Welsford. Třicetiletý jezdec stáje Ineos Grenadiers triumfoval před vítězem úvodní etapy Dánem Tobiasem Lundem Andresenem, kterému tak oplatil porážku ze středy, kdy dojel třetí.

Sam Welsford se raduje z triumfu ve 3. etapě Tour Down Under. | foto: Profimedia.cz

„Nemám slov. Bylo to hrozně těžké. V posledním stoupání jsem byl na pokraji sil, ale Ben (Swift) jel se mnou a říkal, že to dorazíme. Mám hroznou radost,“ řekl Welsford po sedmém etapovém vítězství na Tour Down Under.

Bylo to jeho 13. prvenství v kariéře. Naposledy vyhrál před rokem na stejném závodě, tehdy ovládl tři etapy. „Chtěl jsem nový rok dobře odstartovat a tým mi věřil. Mně se povedlo získat zpět ztracené sebevědomí. Jsem z toho nadšený,“ prohlásil australský cyklista.

Australan Vine ovládl druhou etapu Tour Down Under, vede i v celkovém pořadí

Závod dál vede jeho krajan Jay Vine, který v závěru etapy upadl, ale žádný čas neztratil.

Jednadvacetiletý český debutant ve WorldTour Pavel Novák dojel do cíle rovněž ve stejném čase jako vítěz a v celkovém pořadí si mírně polepšil na 40. místo. Petr Kelemen figuruje na 91. pozici.

Tour Down Under (WorldTour)

3. etapa (140,8 km)

1. Welsford (Austr./Ineos Grenadiers) 3:26:43, 2. Lund Andresen (Dán./Decathlon CMA CGM), 3. Bower (N. Zél./Groupama-FDJ United), 4. Stewart (Brit./NSN), 5. Gate (N. Zél./XDS Astana), 6. Eržen (Slovin./Bahrain Victorious), ...57. Kelemen (ČR/Tudor), 78. Novák (ČR/Movistar) všichni stejný čas

Průběžné pořadí: 1. Vine (Austr./UAE Emirates-XRG) 9:50:16, 2. Narváez (Ekv./UAE Emirates-XRG) -6, 3. Schmid (Švýc./Jayco AlUla) -1:05, 4. Sweeny (Austr./EF Education-EasyPost) -1:12, 5. Brenner (Něm./Tudor) -1:14, 6. Kron (Dán./Uno-X Mobility) -1:16, ...40. Novák -2:43, 91. Kelemen -11:49

23. ledna 2026  10:26

Musí se sejít úplně všechno, ví Příleská před finále. Střetně se i s parťačkou?

Česká brankářka Nikola Příleská inkasuje ve finále mistrovství světa.

Reprezentační gólmanka Nikola Příleská hájí branku vítkovických florbalistek devátou sezonu. S družstvem získala šest mistrovských titulů, třikrát český pohár. Nyní ji čeká další velká bitva v Poháru...

23. ledna 2026  8:15

Olympijské hry se blíží, přípravy finišují. Vedení české výpravy věří až v pět medailí

Italský prezident Sergio Mattarella s olympijskou pochodní.

Utíká to. Do italských zimních olympijských her zbývají už jen dva týdny. Ve čtvrtek v Míčovně Pražského hradu Plénum Českého olympijského výboru schválilo 113člennou nominaci. Od pátku si mohou...

23. ledna 2026  8:05

