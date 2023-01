Bauhaus i po pádu vyhrál ve spurtu první etapu Tour Down Under

Německý cyklista Phil Bauhaus vyhrál v hromadném spurtu první etapu závodu Tour Down Under, i když se v jejím průběhu zapletl do hromadného pádu. V těsném finiši předčil o centimetry domácí favority. Druhý dojel Caleb Ewan a třetí byl další Australan Michael Matthews.