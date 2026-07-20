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Upíři. Absurdní. Nelidské. Peloton Tour řeší noční dopingovou přepadovku hvězd

Tomáš Macek
  13:41

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Jonas Vingegaard před startem 15. etapy Tour de France. | foto: Reuters

Od našeho zpravodaje ve Francii - Jak velký podíl mohla mít noční návštěva dopingových komisařů na pádu Jonase Vingegaarda. A jsou taková narušení spánku cyklistů na Tour vůbec etická? Jsou nutná? Kdo je povolil? Nestačily by testy v brzkých ranních hodinách?

Odstoupení dvojnásobného šampiona Tour, který v neděli za chvilkovou nepozornost zaplatil zlomenou klíční kostí, vyvolalo řetězovou reakci otázek – a často i rezolutních, rozzlobených odpovědí.

Tour de France 2026

Bývalý profesionál Johnny Hoogerland, aktér sedmi závodů Grand Tour, na sociální sítě psal: „Probudit jezdce uprostřed noci, mezi dvěma horskými etapami, navíc v nejtěžším závodě na světě - a pak se divit, že se nesoustředí? Co si proboha tihle antidopingoví upíři myslí? Nemám slov.“

Vítěz Tour 2006 Óscar Pereiro ve španělské televizi vykládal: „Každý, kdo někdy jezdil na kole, musí chápat, jak důležitý je pro profesionály během závodů odpočinek. Proč cyklistický svět takové nesmyslné kontroly toleruje? Je to jako by na vás ve 2:00 ráno antidopingoví komisaři namířili zbraň a řekli: Jsi podvodník.“

Florian Vermeersch z týmu UAE si ulevil: „Bylo to naprosto absurdní.“

Letos je na Tour po dlouhé době domácí uchazeč o pódium: devatenáctiletý Seixas. I to mohl být důvod ke kontrole soupeřů. Přičemž on mohl zůstat v posteli.

belgický komentátor Michael Wuyts

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