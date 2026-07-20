Upíři. Absurdní. Nelidské. Peloton Tour řeší noční dopingovou přepadovku hvězd

Odstoupení dvojnásobného šampiona Tour, který v neděli za chvilkovou nepozornost zaplatil zlomenou klíční kostí, vyvolalo řetězovou reakci otázek – a často i rezolutních, rozzlobených odpovědí.
Bývalý profesionál Johnny Hoogerland, aktér sedmi závodů Grand Tour, na sociální sítě psal: „Probudit jezdce uprostřed noci, mezi dvěma horskými etapami, navíc v nejtěžším závodě na světě - a pak se divit, že se nesoustředí? Co si proboha tihle antidopingoví upíři myslí? Nemám slov.“
Vítěz Tour 2006 Óscar Pereiro ve španělské televizi vykládal: „Každý, kdo někdy jezdil na kole, musí chápat, jak důležitý je pro profesionály během závodů odpočinek. Proč cyklistický svět takové nesmyslné kontroly toleruje? Je to jako by na vás ve 2:00 ráno antidopingoví komisaři namířili zbraň a řekli: Jsi podvodník.“
Florian Vermeersch z týmu UAE si ulevil: „Bylo to naprosto absurdní.“
Letos je na Tour po dlouhé době domácí uchazeč o pódium: devatenáctiletý Seixas. I to mohl být důvod ke kontrole soupeřů. Přičemž on mohl zůstat v posteli.