Tour bez inkluze. V závodě nestartuje žádný cyklista tmavé pleti, čím to je?

Už je to předlouhých 38 let, co Nelson Vails získal na olympiádě v Los Angeles stříbrnou medaili v dráhovém sprintu. Jako první černošský cyklista v historii. Píše se rok 2022 a profesionální cyklistika dál zůstává jedním z nejbělejších sportů. Vždyť na letošní Tour nestartuje ani jeden závodník tmavé pleti.