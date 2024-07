A kde jsou ty velmoci? Francie tápe, Eritrea na Tour slaví, Slovinci se změnili

V čele bodovací soutěže má nyní Biniam Girmay úctyhodný náskok 96 bodů před Jasperem Philipsenem.

Mapa úspěšných zemí cyklistických Grand Tour se i jeho zásluhou v posledních pěti letech zásadně změnila a rozšířila.

Ve žlutém dresu je nyní na Tour Slovinec (a v prvním týdnu ho měl na den i Ekvádorec).

V zeleném dresu lídra bodovací soutěže jede Eritrejec.

Puntíkatý dres lídra vrchařské soutěže patří Norovi.

A tak pouze bílý dres nejlepšího mladíka obléká v osobě Belgičana Evenepoela jezdec z pravlasti tohoto sportu.

Domovská Francie sice v neděli slavila zásluhou Anthonyho Turgise etapové prvenství v Troyes, ale jejím nejvýše umístěným zástupcem v celkové klasifikaci je Guillaume Martin na 23. pozici. Tak zle na tom kolébka Tour nikdy v prvním týdnu (ani na konci Tour) nebyla. Velká naděje David Gaudu figuruje dokonce až na 87. místě.

Ani Itálie si nemůže kdovíjak vyskakovat, jejím nejlepším jezdcem je 14. Giulio Ciccone.

Ohromující vzestup Slovinska, nástup Ekvádoru prostřednictvím Richarda Carapaze a nyní i Eritreje byly od roku 2019 nejvýraznější proměny rozložení sil na Grand Tour.

A teď platí: Vše pro Biniho

„Ani Bini, ani my jako tým jsme nečekali, že tu bude až tak moc úspěšný. Jako by postoupil na novou úroveň,“ říkal v sobotním cíli Mike Teunissen, Girmayův týmový kolega ve stáji Intermarché.

„Teď u nás platí: Vše na Biniho. Pojedeme o jeho zelený dres až do Nice,“ ujistil.

Co na to Girmay? „Už jen pomyšlení na to, že bych mohl být na konci závodu v zelené, je úžasné,“ říká 24letý chlapík žijící v nadmořské výšce 2 300 metrů v eritrejské metropoli Asmaře. „Ale do konce Tour zbývají dva týdny a spousta hor. Snažím se nepřipouštět si žádný tlak, abych se nezbláznil.“

Biniam Girmay se raduje po osmé etapě Tour De France.

Prvním africkým cyklistou na Tour byl už v ročníku 1913 Tunisan Ali Neffati, tehdy však bylo Tunisko kolonií Francie. Stejně tak patřily pod francouzskou nadvládu Alžírsko a Maroko roku 1950, kdy na Tour poprvé startovala ryze africká stáj – coby francouzský regionální tým označený Severní Afrika.

Alžířané Abdel-Kader Zaaf a Marcel Molines toho roku jeli v úniku v etapě do Nice, když Zaafa postihl úpal, kličkoval po silnici, zhroutil se, v bezvědomí padl pod strom. Poté, co se probral, chtěl jet dál, ale vydal se opačným směrem, než ho zastavili a naložili do sanitky.

Jeho stav údajně způsobila láhev vína, kterou v úmorném vedru přijal od diváka na uhašení žízně, ačkoliv jakožto pravověrný muslim nikdy předtím alkohol nepil. Jiná verze hovoří o předávkování dopingem, konkrétně amfetaminem.

Jeho osobní drama zastínilo i počin Molinese, který etapu coby první africký jezdec vyhrál. Ale na debut černé Afriky na Tour jsme si museli počkat až do roku 2015, kdy tu startovali Eritrejci Kudus a Teklehaimanot.

Girmay pozdvihl snažení cyklistů z této části kontinentu k etapovým triumfům. Když ve 3. etapě dosáhl na svůj první, byl v šoku.

„V Turíně jsem tomu nemohl uvěřit. Profil spurtu tam byl doslova stvořený pro rychlé sprintery a nejsilnější kluky a já je všechny porazil,“ líčil. Po sobotním repete naopak tvrdil: „Dnes už jsem si věřil mnohem víc.“

Zároveň mocné cyklistického světa znovu žádal: „Otevřete dveře Afričanům.“ Narážel tím na obrovské problémy s vízy, které cyklisté z Eritreje, Ugandy či Rwandy stále řeší. Jak Girmay připomněl, i on sám musel loni vypustit mistrovství světa v Glasgow, protože mu Británie neudělila vízum včas.

Rozbité slovinské nastavení

Příběh průlomu slovinské cyklistiky je pochopitelně jiný, byť i ta debutovala na Tour už před 2. světovou válkou. V roce 1936 tu nastoupil tým Království Jugoslávie, jehož členem byl též Slovinec Franc Abulnar. Všichni jugoslávští cyklisté nicméně hned zkraje závodu upadli a odstoupili, Abulnar se mohl pochlubit aspoň tím, že z nich vydržel nejdéle, do 9. etapy.

Po rozpadu Jugoslávie v roce 1991 produkovala slovinská cyklistika řadu kvalitních jezdců, jenže ti se na Grand Tour dlouho projevovali více jako pomocníci než lídři.

Gorazd Štangelj, společně s Romanem Kreuzigerem vedoucí týmu Bahrain Victorious, podotýká: „Slovinci byli léta vysoce ceněnými domestiky, kteří se pro své lídry vydávali na sto procent. Toto jejich začlenění jako by mělo cosi společného i s tím, že jsme si v historii stále připadali jako malý národ, kterému vždy někdo vládl. Potřebovali jsme někoho respektovat.“

ZMĚNIL MYŠLENÍ. Primož Roglič z Bory v časovkářské sedmé etapě Tour de France. MOJE OBLÍBENÁ BARVA. Tadej Pogačar ve žlutém dresu.

Takové nastavení rozbil v pelotonu až Primož Roglič, o němž Štangelj říká: „Je to zvláštní chlap. Umělec ve svém vlastním světě.“

Pak začala éra Tadeje Pogačara. A tu chce letos povznést útokem na trojkorunu Giro – Tour – mistrovství světa. V neděli si po ostře sledované šotolinové etapě v Troyes mohl říci: „Další překážka odškrtnuta.“

Dvanáct jich stále zbývá.