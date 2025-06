„Byl to náš sen a teď tu sedíme a řešíme, že to bude realita,“ doplnil ho další z členů pracovní skupiny Přemysl Novák, šéf závodu L’Etape Czech republic by Tour de France, jehož pátý ročník se jede z pražského Strahova tuto sobotu.

Na start tří tras se nyní postaví rekordní počet přes 3 100 cyklistů z řad amatérů i profesionálů. Nejdelší trasu (139 km) pojede kupříkladu Bradley Wiggins, čtyřnásobný olympijský medailista. Střední trasu dlouhou 97 kilometrů si zas vyzkouší bývalý gólman Chelsea Petr Čech, jehož agentura Petr Čech Sport závod spolupořádá.

Slavná Tour de France má letos start 5. července v Lille, často se však Grand Départ koná mimo Francii: loni ve Florencii, předtím v Bilbau, příští rok v Barceloně a o rok později ve skotském Edinburghu.

V roce 2028 začne velkolepý závod i kvůli konkurenci s olympiádou v domovské Francii. Další ročník je otevřený. Pro Česko?

Zájem však má i Slovinsko, které by rádo zorganizovalo ve své zemi Tour ještě v době, kdy bude mezi favority místní fenomén Tadej Pogačar.

Tisková konference k závodu L’Etape CR by Tour de France a k projektu Tour de France v Česku.

„Už v únoru jsme měli schůzku s ředitelem závodu Christianem Prudhommem, byl tam i premiér Petr Fiala. Na ten popud se založila pracovní skupina. Teď společně připravujeme projekt, který francouzské straně příští rok v říjnu odprezentujeme. Zjišťujeme, jaké jsou k pořádání závodu podmínky – technické, logistické či finanční,“ říká Ondřej Šebek z Národní sportovní agentury, který byl pověřen vedením akce „Tour de France v Česku“.

Ve skupině je vedle Šebka, Nováka a hejtmana Kuby také viceprezident Českého svazu cyklistiky Robert Kolář, radní Prahy Antonín Klecanda, ředitel agentury CzechTourism František Reismüller a bývalý profesionální cyklista Roman Kreuziger,

„Tour by byla skvělým přínosem pro fanoušky i pro rozvoj české cyklistiky. Jsem přesvědčen, že to zvládneme,“ má jasno Kreuziger, pátý jezdec na Tour de France v roce 2013 a dnes jeden ze sportovních ředitelů stáje Bahrain Victorious.

Roman Kreuziger

„Ideální scénář je odstartovat v Praze a posouvat se na jih. Od rovin ke kopcovitým terénům. V Česku by se mohly odjet tři etapy. Pro organizátory Tour je důležité propojit atraktivitu závodu s hezkou krajinou a záběry z dronu,“ popsal Kuba.



Vliv může mít i to, že cyklistika v historii českého národa má velkou roli a dlouhodobým partnerem závodu je už 22 let česká automobilka Škoda Auto. „Pro nás by to byl splněný sen. Věřím, že to vyjde. Jsme v srdci Evropy a Česko je cyklistický národ. I to je důležitý faktor,“ míní Jiří Maláček ze společnosti Škoda.

Náklady na Grand Départ v Česku se odhadují na 700 až 800 milionů korun. Jaká je návratnost? „Daleko vyšší, benefity jednoznačně převažují,“ tvrdí hejtman Kuba.

„Nejde jen o turismus a fanoušky u trati. Třeba během hokejového mistrovství světa žen v Českých Budějovicích vzrostly ubytovací kapacity a obraty o 15 procent. Což se promítá do výplat běžných Čechů. Měli bychom mít odvahu dělat velké věci a mít velké ambice.“