Šestkrát už Grand Départ hostilo Nizozemsko, pětkrát Belgie, čtyřikrát Německo. Naposledy se jelo ze Španělska, předtím z Itálie a Dánska.
A za dva roky by na seznam mohlo přibýt i Česko?
Snaha přitáhnout klání na naše území pokračuje, jedná se právě o roku 2029. „Jestli to budeme my, zatím nedokážu říct,“ líčí Přemysl Novák, člen osmičlenné pracovní skupiny pověřené vládou. „Ale víme, že se Francouzům naše kandidatura také zamlouvá. Po inspekci ředitel Tour Christian Prudhomme odjížděl se slovy: Nepochybuji, že by tu byl fantastický Grand Départ. Což asi hovoří za vše.“
Dojezd první etapy jsme zkusili postavit tak, aby projel skrz celé historické centrum Prahy a památky. Jde spíš o ideál. Nemyslím, že to projde z hlediska bezpečnosti.