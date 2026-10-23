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Jak dostat Tour do Česka? Návrh tras už je, řeší se rozpočet, Francouze zajímaly i volby

Michal Koubek

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Fanoušci s českou vlajkou podporují závodníky během závodu L’Etape. | foto: L’Etape Czech Republic

Když se ve čtvrtek v honosných kulisách pařížského Palais des Congres odhalovala trasa Tour de France pro rok 2027, sálem nejprve zavlály britské vlajky. Slavný cyklistický kolos už poosmadvacáté ve své historii vystartuje v zahraničí a pošesté za posledních deset let.

Šestkrát už Grand Départ hostilo Nizozemsko, pětkrát Belgie, čtyřikrát Německo. Naposledy se jelo ze Španělska, předtím z Itálie a Dánska.

A za dva roky by na seznam mohlo přibýt i Česko?

Snaha přitáhnout klání na naše území pokračuje, jedná se právě o roku 2029. „Jestli to budeme my, zatím nedokážu říct,“ líčí Přemysl Novák, člen osmičlenné pracovní skupiny pověřené vládou. „Ale víme, že se Francouzům naše kandidatura také zamlouvá. Po inspekci ředitel Tour Christian Prudhomme odjížděl se slovy: Nepochybuji, že by tu byl fantastický Grand Départ. Což asi hovoří za vše.“

Dojezd první etapy jsme zkusili postavit tak, aby projel skrz celé historické centrum Prahy a památky. Jde spíš o ideál. Nemyslím, že to projde z hlediska bezpečnosti.

Přemysl Novák

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Pittsburgh vs. FloridaHokej - - 23. 10. 2026:Pittsburgh vs. Florida //www.idnes.cz/sport
23. 10. 01:00
  • 2.50
  • 4.28
  • 2.43
New Jersey vs. AnaheimHokej - - 23. 10. 2026:New Jersey vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
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23. 10. 01:00
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  • 4.12
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Toronto vs. NY RangersHokej - - 23. 10. 2026:Toronto vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
23. 10. 01:00
  • 2.53
  • 4.16
  • 2.45
Boston vs. NashvilleHokej - - 23. 10. 2026:Boston vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
23. 10. 01:00
  • 2.13
  • 4.11
  • 3.01
NY Islanders vs. Los AngelesHokej - - 23. 10. 2026:NY Islanders vs. Los Angeles //www.idnes.cz/sport
23. 10. 01:30
  • 2.56
  • 3.96
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