Tour: Velkolepá baskická párty na začátek. A teď hurá do Francie!

San Sebastian (Od našeho zpravodaje) - Slavnostní Grand Départ ve Velké Británii byl kouzelný. Ten loňský v dánské Kodani jakbysmet, vždyť je to město kol. Ale Baskicko? To je ráj na zemi pro všechny cyklistické nadšence. Tady snad ani nikdo jiný nežije. Celý region o víkendu povstal, aby vzdal hold nejlepším cyklistům na letošní Tour de France. Byla to velkolepá, barevná a baskická párty.